賴清德接見安倍昭惠 感謝訪美為台灣發聲

總統賴清德接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左），感謝安倍昭惠去年底應川普伉儷邀請訪美時為台灣發聲，讓台灣非常感動。（總統府提供）

2025/02/21 13:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今天接見日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠。總統感謝安倍晉三率先倡議「自由開放的印度-太平洋」願景，對國際情勢及台灣安全都產生深遠影響。他也感謝日本首相石破茂在美日峰會後重申台海和平穩定的重要性，且支持台灣的國際參與，進一步落實安倍晉三的理念。總統還說，去年12月，安倍昭惠應川普伉儷邀請訪美時，也針對台海議題為台灣發聲，讓台灣非常感動。

安倍昭惠致詞時則提到安倍晉三過世時，時任副總統的賴清德特地到家中哀悼致意，並表示她一輩子不會忘記這份深厚情誼與溫馨關懷。她並感受到台日關係的緊密美好，也將秉持安倍晉三的遺志，全力促進台日關係更上層樓。

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日本已故前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠來台出席「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei），今天上午在論壇發表專題演說後，前往總統府晉見賴清德總統。總統感謝安倍昭惠特地來台出席論壇，為全球安全及民主發展提供意見，且展現對台灣的強力支持。

賴清德並表達對安倍晉三的懷念，也感謝安倍率先倡議「自由開放的印度-太平洋」願景，呼籲國際社會關注台海及印太的和平穩定。他表示，這些主張如今已成為全球民主國家共同的戰略目標，且對國際情勢及台灣安全產生深遠影響。

總統並說，我們也感謝日本石破茂首相近日與美國川普總統舉行峰會後共同重申台海和平穩定的重要性，並且反對以武力或脅迫片面改變現狀，也支持台灣的國際參與。安倍首相的理念也得到石破茂首相進一步的落實。

他也感謝安倍晉三對台灣的情誼，以及安倍昭惠繼承安倍晉三的理念，為區域和平與繁榮帶來溫柔而堅定的力量，且在許多公開場合呼籲各方持續關注台海和平。總統指出，尤其在去年12月，安倍昭惠應川普伉儷邀請訪美時，也針對台海議題為台灣發聲，讓台灣非常感動。

賴總統強調，面對威權國家持續擴張，台灣將和日本、美國及歐盟等理念相近國家繼續攜手合作，共同為全球及區域的和平與繁榮做出貢獻。

總統賴清德今在總統府接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。（總統府提供）

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