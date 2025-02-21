台灣歡迎中生就讀但中方設限 邱垂正：盼交流勿成統戰工具

陸委會主委邱垂正受邀參與114年全國大專校院校長會議。（記者楊綿傑攝）

2025/02/21 13:42

〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕教育部近期宣布禁止與中國統戰部所轄大學交流，陸委會主委邱垂正今出席114年全國大專校院校長會議時表示，尊重並支持，仍有154所其他學校可以做選擇。而台灣也非常歡迎中生來台就讀，也訂出納入健保等10多項措施，盼交流能單純勿成統戰工具。

教育部禁止我國學校與直屬中國統戰部的北京華文學院、華僑大學、廣州暨南大學進行交流合作、就讀。邱垂正認為，教育部說明非常完整，也有配套措施，陸委會對此尊重與支持。我國承認中國學歷的學校有155所，就算減少廣州暨南大學，仍有154所足夠讓台灣學生去做選擇。

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關於中生來台就讀，邱垂正提到，中生到台灣來需要政府許可，有許多中生的家長打電話到教育部、陸委會詢問孩子能否來台留學，我方都表示歡迎，但中國是出境管制嚴格，要經過政府審批，所以希望中國的家長能了解，原因在於中國設限，也盼兩岸的招生單位能盡速溝通，做出安排。

邱垂正說明，去年已完成中生納入健保，且台灣對中生優惠便利措施還有10幾項，其實台灣已做好了很多準備，歡迎中生能夠早日來台灣就讀。對於從第三地招境外的中生，邱垂正表示，目前還在研議階段，教育部很積極，陸委會也會配合整體方案，後續方案若較成熟會向外界說明。

邱垂正強調，陸委會的交流政策是單純的交流，希望透過交流換來下一次更好的成果，更好的交流，但若是把交流當成對台統戰滲透的工具，在台灣的社會觀感並不太好。所以前往中國交流的同學，一定要到教育部的系統登錄，並希望能夠維護國家的整體利益注意社會觀感，以及國際視聽。

邱垂正今以「兩岸關係與政府兩岸政策」為題分享，他指出，兩岸關係在疫情後有3個形式改變，第一是中共軍機艦擾台成為常態，過去解放軍機艦甚少逾越海峽中線，但去年台海周邊共出現超過5000多架次共機，其中逾3000架次越過海峽中線，共艦擾台超過2000艘次，有步步進逼情況。

第二則是中共發布「懲獨」22條，未支持中共統一論述，或支持中華民國的主張都可能被入罪，且設有舉報信箱，會遭到追身追訴、沒收財產、長臂管轄、連累家人；第三則是習近平透過不斷設立各種目標成就各種歷史任務。將持續與教育部合作，提醒大家都應該強化中國識讀能力，陸委會願提供師資、教材。

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