傅崐萁偕花蓮民政處長赴港 吳思瑤質疑：向中國通報罷免訊息？

傅崐萁20日晚間從香港返抵花蓮機場。（圖翻攝自陳財能臉書）

2025/02/21 13:21

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獨家》傅崐萁去香港見誰？多名親中「愛國者」議員名單曝光

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁缺席18日的立院朝野協商，最後證實人在中國香港。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（21）日質疑，傅崐萁此次行程還帶了負責選舉業務的花蓮縣民政處長明良臻同行，「這一趟是否去向中國通報罷免相關訊息，是否是去討救兵、討資源？」綠委林俊憲也說，這也是為什麼國民黨團堅決反對規定立委赴中必須報備的法案。

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「既然光明正大，為什麼要神秘兮兮？為什麼要說謊？被踢爆才承認？」吳思瑤說，傅崐萁身為國民黨團黨鞭，居然把到中國香港的行程，看得比協商總預算更重要，這是一個稱職的黨鞭該有的選擇嗎？她也提到，傅崐萁此次還帶了負責選舉業務的花蓮縣民政處長同行，這一趟是否去向中國通報罷免相關訊息，是否是去討救兵、討資源？

本報報導，傅崐萁這二次到香港的會見名單，多數都是親中的「愛國者」議員。吳思瑤對此呼籲，請傅崐萁明確向台灣社會揭露見了什麼人，與傅同桌互動的包括多位香港親中派議員，甚至有中國統戰部門的工作人員，所以傅崐萁到底去領了什麼指示？討了什麼好處？或是去請求中國協助處理國民黨的罷免風波？請傅崐萁不要逃避，儘速向台灣社會說明。

王定宇表示，為什麼去香港要遮遮掩掩，理由和地點一變再變，缺席黨團協商，被民眾揭露在香港後，才被動式大方公開，去香港推展花蓮觀光是好事，為什麼不能第一時間大方說明？他指出，總預算刪減數至今還無法清楚列出，院長韓國瑜召開黨團協商，是傅總召不理會韓院長召集會議，或是自始就計劃不想好好處理總預算亂象？另外，他也質疑，傅崐萁憑什麼自稱代表台灣中央政府？說這句話的時候，現場有無中共官員在場？

林俊憲指出，傅崐萁說是去參加旅遊展，實際上見了很多親中國的香港藝人，也就是見了很多親共的政治人物。他說，中國根本沒有單純的民間活動，所有活動都是共產黨控制的，傅崐萁一開始偷偷摸摸地掩飾去香港，甚至還要發一張運動的假照片在社群媒體上，好像在騙大家他還在台灣。

林俊憲表示，這也讓大家明白，為什麼傅崐萁領導的國民黨團，在立法院要堅決反對綠委提出的「規定立委去中國必須要報備」法案，因為如果立委去中國必須報備的話，傅崐萁以後就不能像這樣偷偷摸摸了。他也質疑，為什麼去中國一定要偷偷摸摸？是不是有見不得人的事？

國民黨立院黨團總召傅崐萁缺席朝野協商偕花蓮民政處長赴香港，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑是否向中國通報罷免訊息。（記者劉信德攝）

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