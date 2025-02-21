缺席朝野協商 傅崐萁：不爽民進黨一手推朝野協商一手推大罷免

⁮國民黨今天在花蓮新春團拜，朱立倫出席。（記者花孟璟攝）

2025/02/21 13:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨主席朱立倫今天上午出席花蓮縣黨部春團拜，國民黨立院黨團總召傅崐萁在回國後也首度現身公開活動，團拜前傅崐萁強調，他去香港「全自費」，目的是推香港遊客來台觀光，他並大罵賴清德玩兩手策略，一手朝野協商，一邊大罷免，發動側翼網軍攻擊他就是為了搞仇恨，替大罷免添柴火。

今天上午國民黨花蓮縣黨部新春團拜，黨主席朱立倫出席，傅崐萁也現身，在朱立倫抵達前還主動找媒體「說明」，對於被諷刺「香港行程不公開」，傅崐萁回說，身為國會議員難道「每個行程都要跟賴清德、跟民進黨報告」？

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傅質疑，民進黨立委這次停會期間多少人出國，而在野黨為了改善地方窘困的經濟、去香港行銷觀光，卻被執政黨用卑劣、泯滅人性的方式攻擊，他強調此行「全自費」，他完全不瞭解民進黨政府是用什麼樣的心情來看待嗷嗷待哺的基層觀光產業。

傅崐萁同時自曝未參加朝野協商的真正原因。傅崐萁說，他要勸導賴清德政權，不要一手透過卓榮泰、柯建銘推立法院朝野協商，另一手又在推動大罷免，痛批「賴清德真正目的是劍指韓國瑜，要拉下韓拿回五院院長位子。

傅崐萁說，現在天天民進黨買媒體、網軍側翼在那邊演，還講什麼「紀念小物」，這選舉前後都有徹查結案，然後今天拿出來再自導自演再重新演一次，不外乎就是鬥爭在野黨製造所謂的仇恨值，為大罷免來添柴火，他要再一次的呼籲賴清德總統，善心善念，好好善待台灣人民。

⁮國民黨今天在花蓮新春團拜，傅崐萁呼籲民進黨不要一手推朝野協商，一手推罷免，玩兩手策略。（記者花孟璟攝）

⁮國民黨今天在花蓮新春團拜，幹部及黨員出席踴躍。（記者花孟璟攝）

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