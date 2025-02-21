民政處長明良臻跟去香港拚觀光惹議 花蓮縣府：協助鄉鎮長交流

花蓮縣長徐榛蔚（左三）率團赴香港推動觀光及交流，隨行的民政處長明良臻（左二）也參與各項行程與座談，被外界質疑到底去幹什麼？（花蓮縣政府提供）

2025/02/21 13:21

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚19日率團訪問香港，並強調推動兩地觀光，但與觀光業務不相關的民政處長也隨行，引起各界質疑；花蓮縣政府昨天表示，訪問團還有鄉鎮長參與香港城市交流，這方面的業務屬民政處，民政處長明良臻負責幕僚作業，因此才會要求跟團提供必要的協助。

花蓮縣議會19日召開臨時大會程序會時發現，與議會溝通、直接對口的民政處，處長明良臻竟然請假未到場，當場引起議員們質疑；民進黨議員張美慧說，觀光交流是觀光處的業務，關民政處長什麼事？縣府這種態度明顯是不尊重議會。

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還有議員說，明良臻是縣長徐榛蔚跟前的紅人，到那裡都有他，本來也見怪不怪，但到香港推動觀光，明顯就八竿子打不著，明良臻也跟著去實在是說不過去。

縣府秘書長饒忠表示，徐縣長率團至香港推動觀光外，還有一些交流事宜，且還有部份鄉鎮長也參加，相關的交流活動是民政處的業務，除了協助對外交洽外，還要負責隨團的幕僚作業及相關協調，因此才會由民政處長隨行，主要是基於縣府運作需求及任務派遣。

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