政院指總預算沒明列刪減數 黃國昌：理解文字能力有這麼困難？

民眾黨主席、黨團總召黃國昌21日舉行記者會，針對選罷法暫時處分及總預算、財劃法等時事議題做出回應。（記者劉信德攝）

2025/02/21 12:51

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院昨稱三讀送出立院的總預算案「史無前例沒有明列刪減總數」。民眾黨團總召黃國昌表示，總預算案委員會刪減67.3億、院會表決刪減1068.6億及通刪部分939.7億，共2075.7億，何來兜不攏？且在通刪事項允許特定機關用其他科目替代，能不能流用，行政機關都可自行調整，白字黑字寫很清楚，「行政院理解文字能力有這麼困難嗎？」

黃國昌表示，昨日行政院召開院會後記者會還在造謠，說收到總預算及財劃法兩案，政府施政窒礙難行，原因是總預算案首次未明列總刪除數，也質疑總預算有無合憲；而財劃法改變中央與地方間的財政結構，沒有併同檢討事權分配，違法憲法分立和責任政治原則。

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黃國昌說明，總預算案委員會刪減67.3億、院會表決刪減1068.6億及通刪部分939.7億，共2075.7億，何來兜不攏？且審查是以立院院會處理刪減數為準，但不超過預算編列數。總預算案中有文字提到「特定部會的媒體政策宣傳費刪減60%」，但如另有決議，則以「院會決議」處理，這件事情有這麼難理解嗎？

黃國昌表示，針對各委員會刪減和通刪金額，民眾黨團基於善意，在通刪事項允許特定機關用其他科目替代，能不能流用，行政機關都可自行調整，白字黑字寫很清楚，過去也都是如此辦理，行政院不可能不知道，「行政院理解文字能力有這麼困難嗎？還是其實是根本不想理解，只想杯葛、擺爛？」

黃國昌表示，立法院審查總預算時，行政院消極應對，議場後方的行政院辦公室一個人都沒有來，這種情況連主持院會的副院長江啟臣、立院秘書長周萬來都感到不解與無奈。審查時不派人，審查後裝看不懂，只會持續在社會上散播假訊息，製造台灣社會內部對立衝突，「行政院簡直無能至極」。

黃國昌進一步指出，財劃法修法過去不但是民進黨的主張，也是2017時任行政院長賴清德的承諾，如今民眾黨幫忙兌現，請問民進黨有什麼窒礙難行的理由？當年民進黨提出的財劃法草案，從中央分出去的錢更多、現在較少，為何還會窒礙難行？更離譜的是，行政院一直喊錢分給地方，但相關的權責分配還沒有處理、會有問題，再再證明「財政部散漫，根本毫無準備！」

黃國昌痛斥，總預算案已經給賴政府2.9兆，該做的事情沒有做，一直喊窒礙難行，如果那麼無能，那就請自己下台。

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