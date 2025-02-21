為蓋大巨蛋？彰縣交通處長林漢斌去年底剛獲大獎 上任5個月調參議

彰化縣原交通處長林漢斌去年底才剛獲頒公共工程金質獎「個人貢獻獎」殊榮，將調縣府參議。（取自彰化縣政府網頁）

2025/02/21 12:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府今天公布人事異動，縣府兩大工程單位的工務處長、交通處長都同時換人，但最受矚目的是原交通處長林漢斌，去年底才剛獲得公共工程金質獎「個人貢獻獎」殊榮，卻上任5個月就被調參議，地方認為與縣長王惠美要在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，進而調整捷運路網有關。林漢斌今天表示，一切尊重長官安排。

縣府今天公布一級主管人事異動，工務處長由原交通處副處長許俊宏（59歲）接任，交通處長由原工務處代處長林孟弘（49歲）接任，建設處副處長陳銘男調工務處副處長。由於許俊宏曾任工務處副處長，陳銘男也曾任工務處的科長，等於雙雙回鍋工務處，而林孟弘則先後在水資處擔任副處長、環保局擔任副局長，在代理工務處長5個月後，調任交通處長，將於2月24日履新。

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不過，這波人事異動最受矚目是原交通處長林漢斌（55歲）調縣府參議，由於林漢斌在縣府工務處長有將近10年時間，跨任魏明谷、王惠美2位縣長，都獲得重用，在去年10月才剛剛調到交通處，當時各界都認為要借重林漢斌曾在高速公路局、鐵路改建工程局、公路總局服務的交通專長，大幅改善彰化縣交通現況，沒想到卻短短5個月時間就調參議。

林漢斌去年才剛獲得公共工程金質獎「個人貢獻獎」的殊榮，原本地方都期待他在交通處可以大展長才，如今不到半年就調參議，也讓各界都覺得惋惜。林漢斌今天接受電訪表示，他一切尊重長官的安排。

地方人士表示，王惠美去年底拋出要在彰交特區蓋大巨蛋的計畫，如果要蓋大巨蛋，連帶就要檢討彰化捷運路網的規劃與設計，由於王惠美任期剩下不到2年，今年勢必會就人事進行異動，但一口氣就動到工務、交通兩大工程單位，顯然就是要強勢執行王惠美的「大巨蛋」計畫。

不過，地方人士也強調，彰化縣今年最重要的就是今年10月要登場的「台灣設計展」，編列6.8億元的預算，其中，約有3億元都在工務處，將進行人行空間與道路改善，以及場館的整建。如今距離設計展不到8個月才大換一級主管，這都是對縣府團隊進行最大的考驗。（12:47更新）

彰化縣原交通處長林漢斌去年底才剛獲頒公共工程金質獎「個人貢獻獎」殊榮，將調縣府參議。（林漢斌提供）

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