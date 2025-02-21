《無聲》悲劇原型10年未改善 監察院糾正南聰、南大、教育部

監察院教育及文化委員會2月13日通過監委田秋堇（左）、范巽綠（右）所提針對南聰大規模性平事件重啟追蹤調查報告，發現南聰在事件爆發10年後仍有諸多缺失未改善，公告糾正南聰、南大及教育部。（記者方瑋立攝）

2025/02/21 13:32

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院2023年啟動追蹤調查發現，電影《無聲》事件原型、國立台南大學附屬啟聰學校（南聰）多年前爆發大規模校園性平事件後，至今諸多缺失，包括對學生軍事化管理、性平處理機制及校園空間等仍未見明顯改善，監督單位教育部與台南大學亦未盡責。監察院13日通過監委田秋堇、范巽綠所提調查報告，公告糾正教育部、南大及南聰。

歷年性平事件未妥善處理 監督責任不清

南聰自2004年至2012年間發生164起疑似校園性別事件，遍及宿舍、校車、校園與校外，許多學生身心嚴重受創。

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監察委員田秋堇、范巽綠調查發現，教育部當年曾成立「專業輔導諮詢小組」與「性平事件專業輔導小組」協助改善，但2015年卻在無完整評估及交接後續監督機制下，以臨時動議結束專案輔導，導致改善工作中斷。

南聰2012年改隸臺南大學，校方原訂6至7項改善目標，卻未將性平事件列為優先處理項目。臺南大學自2016年起以「尊重特教專業」為由，讓南聰自主管理，僅每學期一次行政座談會列席指導，監督力道嚴重不足。

教育部監督權責不明 重大決策缺乏專業支撐

另外，教育部在2019年將南聰主管業務科室的改為「國際教育科」，然而該科無特教專業背景，導致監督工作流於形式。包括學者陳金燕在內的多位專家指出，教育部並未從歷史脈絡與制度層面著手檢討，主管機關對南聰的管理仍顯不足。

宿舍管理軍事化 學生缺乏隱私與保障

監委調查發現，南聰宿舍管理方式近乎監獄，門口張貼「嚴禁進入他人房間」，並設置鈴聲監控學生進出，學校未設置適當隱私保護措施。此外，南聰未提供足夠的課後輔導與活動，學生長期處於被動受控狀態，學校管理方式與特殊教育的學生需求嚴重脫節。

「無聲」案校方人員現已升官 卻仍延遲通報性平事件

監察院調查啟動後，教育部於2023年發現南聰校內 4名主管未依規定通報性平案件，包含112學年度時任陳姓校長、郭姓學務主任、陳姓教務主任及黃姓輔導主任，均涉及未落實通報機制，因而遭到議處。監委發現，4人2011年於南聰爆發大規模性別事件時皆為時任教師或校務主管。

手語培訓停滯 教師專業不足影響學生權益

此外，2015年專業輔導小組解散後，手語培訓計畫隨即停止列管，導致教師手語能力參差不齊。監委指出，部分教師僅具文法手語能力，未能理解學生使用的自然手語，影響學生表達與教師應變能力。直到2023年教育部才重啟手語研習計畫，但仍有待加強。

南北聰比較 監督機制落差大

監委指出，相較於台北市政府積極介入北聰（台北市立啟聰學校）改善，南聰的問題仍層出不窮。北聰當年發生類似性平事件後，北市教育局長期駐校監督，並落實分區、分工輔導，成功提升校園性平與管理文化；但南聰因教職員保守心態，加上監督單位放任，使改善成效遠遜於北聰。

擴大招收多重障礙學生 卻未相應調整資源配置

監委續指，南聰近年來學生數減少，截至112學年度，全校學生僅132人，卻有144名教職員，顯示人力資源配置失衡。此外，學校2019年起開始招收多重障礙學生，雖添購部分新設備支援，但未同步增聘相關特教專業人員，導致不同障別學生未能獲得適切的教育資源。

監委強調，教育部應落實對特教學校的監督職責，並促進特教學校間的交流，以提升資源共享與學習機會。此外，《身心障礙者權利公約》（CRPD）明確指出，身心障礙學生應優先接受融合教育，避免被排除於普通教育體系之外。類似南聰這類集中管理的特教學校，未來轉型發展方向需教育部及早研擬政策。

監院教育及文化委員會本月13日通過監委田秋堇、范巽綠所提調查報告，糾正教育部、台南大學及南聰，要求三方改善監督機制，確保學生權益不再受侵害。

監察委員范巽綠。（記者方瑋立攝）

監察委員田秋堇。（記者方瑋立攝）

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