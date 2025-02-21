傅崐萁赴港喊代表台灣中央政府 民進黨：與中國交換什麼？

民進黨發言人吳崢（右）、中國部主任吳峻鋕（左），舉行「傅崐萁裝病赴港！慣性領旨成內應？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/21 12:41

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁近日行蹤成謎，最後證實人在中國香港。民進黨今（21日）質疑，傅在香港擅自宣稱代表台灣中央政府，到底與中國交換了什麼？此舉曝露把立委做成總統的山大王心態，藍白杯葛台灣外交與國防，也是跟中國協商的結果嗎？要求傅崐萁向社會大眾說明清楚。

民進黨發言人吳崢、中國部主任吳峻鋕今召開「傅崐萁裝病赴港！慣性領旨成內應？」記者會。吳峻鋕表示，日前教育部停止與中國三間統戰背景學校的合作或交流，且不承認學歷，但傅崐萁第一時間批評政府破壞台灣學術對外交流；再檢視傅崐萁2024年就任立委及總召後，頻繁赴中、港，返台後又推動許多親中、亂台法案，根本是中共統戰最佳助手。

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吳峻鋕細數，傅崐萁自去年2月就任立委，就開始聯繫訪中事宜；去年4月率16位立委訪中，期間不斷呼應中共所提的「兩岸一家人」，與親中台商「一搭一唱」操作希望廢除「反滲透法」，又與中國政協主席王滬寧會面；去年12月，在立法院會期中、朝野協商之際又缺席，前往香港宣稱「宣傳觀光」；今年2月，又以「請病假」帶至少7位鄉鎮里長前往香港，更於活動現場高喊「我代表台灣中央政府」，種種行為，令人深感疑慮，到底與中國交換了什麼？

吳峻鋕強調，中共當局面對台灣當前局勢，就是定位「二年癱瘓政府，四年下架民進黨」，且利用台灣朝小野大的情勢，掣肘民進黨政府，主要戰場就在立法院，再搭配外圍的文攻武嚇、認知戰等作為，而國民黨目前在國會各式各樣的作為，幾乎都是配合中國，以民主體制遭破壞，國安門戶洞開為代價，這對台灣前途、民主維護都是不好的方向。

吳崢表示，傅崐萁此次在香港，擅自聲稱代表台灣中央政府，曝露出傅崐萁想把立委做成總統的山大王心態。傅崐萁歷次赴中返台後，彷彿得到一套新的作戰計劃，積極在台灣推動增加台灣混亂、弱化台灣政府競爭力的偏激法案，此次前往香港，是否又得到了中國方面的授權？也因此封殺民進黨提出立委赴中報備提案高達數十次，是否有不可告人的黑幕？

最後，吳崢呼籲，傅崐萁必須出面向社會大眾說明清楚，為何私自代表台灣政府、為何數十次阻擋立委赴中報備機制？國民黨與民眾黨聯手屢屢在立法院杯葛台灣外交國防，是否有外部勢力介入？

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