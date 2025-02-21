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    首頁　>　政治

    稱大罷免形同未來2年都在選舉 連勝文批民進黨權力鬥爭

    國民黨副主席連勝文今（21）日參加國民黨新北市議會黨團幹部交接，席間受訪對大罷免等時事議題受訪。（記者黃子暘攝）

    國民黨副主席連勝文今（21）日參加國民黨新北市議會黨團幹部交接，席間受訪對大罷免等時事議題受訪。（記者黃子暘攝）

    2025/02/21 13:04

    〔記者黃子暘／新北報導〕全國各地立委罷免案四起，國民黨副主席連勝文今（21）日參加國民黨新北市議會黨團幹部交接，席間受訪對此表示，國民黨被迫應戰，民主常規不是選不贏、不爽就搞罷免，否則8月罷免案通過後12月還要補選，明年接著選地方首長、議員，再來又是總統大選，形同未來2年多都在選舉，只為配合民進黨權力爭奪，跟中國文化革命不是一模一樣嗎？

    連勝文表示，「狹路相逢勇者勝」，相信多數台灣人有理智，否則未來2年多幾乎都在選舉，那誰做事？國家在幹嘛？這樣選舉所花經費絕對不止10幾億元，只為民進黨的政治利益、權力爭奪而全國動員，不是跟文革一模一樣嗎？

    至於民進黨立院黨團總召柯建銘日前被認為疑似暗示總統賴清德會「壓軸出場」一事，連勝文說，基隆市長謝國樑、國民黨許多立委都在剛當選還沒就職時就被人喊出要罷免，「那你說這不是民進黨在搞這誰在搞？」哪有人那麼無聊一天到晚思考罷免、權力鬥爭，卻不是去把事情做好？這只是把台灣百姓當葬品。

    教育部宣布禁止各大學與中國統戰部管轄的中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院交流合作，亦不承認學歷，連勝文說這三校他聽過廣州暨南大學，據媒體報導似乎在世界大學排名中優於台灣部分學校，他認為與這樣辦學有成的學校學術交流應該不是太糟糕的事情，教育交流上應不會有太多意識形態問題，他搞不清楚教育部為何要阻止。

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