罷免提議書驚見往生者連署 王美惠：造假涉及刑事責任

民進黨立委王美惠。（王美惠服務處提供）

2025/02/21 12:45

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，日前有罷團「悄悄地」將罷免嘉義市立委王美惠的罷免提議書送交中選會，近日有市民指出，查對書連署名單中出現已故者，對此，王美惠表示，非常遺憾嘉義市也發生偽造事件，讓民主聖地蒙羞，連署造假非小事，罷免案造假涉及刑事責任，恐面臨法律制裁。

王美惠辦公室近日接獲陳情，一名嘉義市民王先生之妻於111年10月身故，卻在114年2月收到選委會查對書，詢問亡妻是否參加罷免連署。王美惠表示，偽造往生者連署，實在是很卑劣的手法。今天家屬也在律師的陪同下到嘉義市地檢署提出告訴。

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王美惠說，透過虛假連署或造假手段來操弄罷免程序，這不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。

另外，依據「選罷法」規定，選舉委員會肩負法定責任，必須依程序嚴格審查。王美惠認為，死人連署應該直接刪除，中選會還寄查核書，「難道要往生者『回應查核』？」這樣的程序及查核方式有待商確，但她仍相信選委會會依法嚴審每件罷免連署案，確保連署書的正確及公正性，讓民主制度得以健全運作。

立委王美惠辦公室近日接獲陳情，一名嘉義市民王先生之妻於111年10月身故，卻在114年2月收到中選會查對書，詢問亡妻是否參加罷免連署。（王美惠辦公室提供）

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