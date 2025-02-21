罷免王美惠驚見「往生者連署」 家屬怒提告

嘉市傳出罷免立委王美惠有死人連署，王先生（左）今天由律師陪同到嘉義地檢署遞狀提告連署領銜人、備補領銜人。（記者丁偉杰攝）

2025/02/21 12:27

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕全台掀起大罷免潮，罷免民進黨嘉義市立委王美惠的一階提議連署書，卻傳出有「死人連署」。一名8旬王先生今天上午由律師陪同到嘉義地檢署遞狀提告連署領銜人、備補領銜人。王先生說，妻子已於2年半前身故，昨天收到嘉市選委會確認函，才驚覺妻子被冒名參與連署，「死者為大」，對此行為感到憤慨，請檢方一定要查明。

王美惠被提罷免的第一階段提議連署書2502份，連署領銜人為「愛嘉聯盟」的嘉義市陳姓市民，2月14日已由中央選舉委員會送到嘉市選委會，正由嘉市選委會進行資格查核中。

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對於傳出死人連署，陳姓領銜人回應說，他也感到很奇怪，參與連署者都是年輕人去找的，這次連署約3千份，部分連署資料若有問題，尚有4、500份備份連署書。

王先生說，妻子不幸於2年半前因新冠肺炎身故，昨天卻收到嘉市選委會確認函要求確認妻子是否有參與罷免王美惠連署，這才驚訝新聞報導死人連署竟發生在他身上，才回憶起他與妻子於7、8年前曾接受某黨邀請當人頭黨員，其間提供個人資料，但未參與任何活動。

王先生說，連署冒用他妻子的簽名，「死者為大」，妻子過世已經很傷心了，還被挖出來，被冒名參與連署，讓他感到憤慨，請檢方一定要查明。

王先生委任律師陳澤嘉表示，嘉市選委會用隨機方式發出連署確認函，此隨機方式就被抓包有冒用情況，質疑是否王先生自己或還有更多人被冒用；虛假連署行為恐怕規模式、組織式，因而提告連署領銜人、備補領銜人涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌，請檢方調查。

王先生昨天收到嘉市選委會確認函，才驚覺妻子被冒名參與連署。（記者丁偉杰攝）

王先生（左）由律師陪同向嘉義地檢署遞狀提告連署領銜人、備補領銜人。（記者丁偉杰攝）

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