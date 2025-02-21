政院指立院送出財劃法未檢討事權分配 黃珊珊批卸責怠惰

民眾黨立委黃珊珊。（資料照）

2025/02/21 12:40

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院發言人李慧芝昨天在行政院會後記者會指立法院在「財劃法」上沒有併同檢討事權分配，導致中央施政無法順利推動。民眾黨立委黃珊珊表示「可笑至極」，中央主管機關本來就有足夠空間與彈性跟地方政府溝通依法合理分配事權分工，但中央不與地方溝通，就是行政院顢頇；將事權分配工作全推給立法院，不僅卸責、更是怠惰。

李慧芝表示，財政收支劃分法有明顯瑕疵，總預算跟財政收支劃分法兩案一併送到了行政院會導致生效前後的爭議嚴重影響了國家財政。財政劃分法大幅改變了中央跟地方的財政結構，但是沒有併同檢討事權的分配，進一步擴大城鄉之間的差距，也削弱了行政權，造成中央政府若干施政無法順利推動或延續。

請繼續往下閱讀...

黃珊珊表示，事權劃分在「憲法」及「地方制度法」本就有綱要性、原則性的規定，因此中央各目的事業主管機關本來就有足夠空間與彈性，在確實與地方政府溝通後，依法合理分配事權分工。不與地方政府溝通，就是行政院顢頇；將事權分配工作全推給立法院，不僅卸責、更是怠惰。

黃珊珊指出，在去年財劃法審議過程中，民眾黨最關心的議題就是一旦中央地方財權恢復正常後，是否會對中央事權分配產生影響？有無需要立法院配合修法？但是，行政院主計總處及內政部都告訴國會「不需要」修正地方制度法，事權的檢討移撥是各部會的責任。

而李慧芝指財劃法及總預算併送會產生生效爭議，黃珊珊表示，李的說法更是嚴重在打臉行政院副秘書長李國興、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲。去年財劃法通過後這3位大官才在立法院否認114年總預算要重編，要立法院繼續審議，替發言人收拾失言風波，如今發言人竟又重提，究竟是不把同僚放在眼中，還是藐視國會？

黃珊珊強調，既然財劃法必需要檢討修正是這26年朝野各黨派的高度共識，今日好不容易往前邁進一步，行政院應該要尊重民主價值，多花心力在規劃制度與配套上，而不是繼續做政治鬥爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法