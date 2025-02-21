安倍昭惠：雖然川普時常言詞挑釁但本性熱愛和平

已故前日本首相安倍晉三的妻子安倍昭惠去年12月曾訪美與美國總統川普（Donald Trump）見面。安倍昭惠今（21）日表示，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。（資料照）

2025/02/21 12:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕已故前日本首相安倍晉三的妻子安倍昭惠去年12月曾訪美，與美國總統川普（Donald Trump）見面。安倍昭惠今（21）日表示，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。

哈利法克斯國際安全論壇（HFX）20日、21日在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，今日迎來第二天議程，上午首先由安倍昭惠進行專題演說。

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安倍昭惠表示，國際情勢變化快速，安倍晉三於2020年卸任日相後，全球歷經武漢肺炎，與緬甸、阿富汗、烏克蘭、加薩等區域衝突戰火，以及面對網路深偽等挑戰。

安倍昭惠指出，2025年是二戰結束80週年，美國總統川普也在今年重返白宮，安倍晉三生前與川普建立緊密友誼，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。

安倍昭惠提及，在這個充滿變動的時期，哈利法克斯論壇能在台灣舉行，有其重大意義，她的丈夫安倍晉三曾說，「台灣有事就是日本有事」、「台灣的和平對區域至關重要」，她相信安倍晉三對和平的愛，會向世界傳遞重要訊息。

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