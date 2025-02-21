為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    安倍昭惠：雖然川普時常言詞挑釁但本性熱愛和平

    已故前日本首相安倍晉三的妻子安倍昭惠去年12月曾訪美與美國總統川普（Donald Trump）見面。安倍昭惠今（21）日表示，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。（資料照）

    已故前日本首相安倍晉三的妻子安倍昭惠去年12月曾訪美與美國總統川普（Donald Trump）見面。安倍昭惠今（21）日表示，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。（資料照）

    2025/02/21 12:02

    〔記者黃靖媗／台北報導〕已故前日本首相安倍晉三的妻子安倍昭惠去年12月曾訪美，與美國總統川普（Donald Trump）見面。安倍昭惠今（21）日表示，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。

    哈利法克斯國際安全論壇（HFX）20日、21日在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，今日迎來第二天議程，上午首先由安倍昭惠進行專題演說。

    安倍昭惠表示，國際情勢變化快速，安倍晉三於2020年卸任日相後，全球歷經武漢肺炎，與緬甸、阿富汗、烏克蘭、加薩等區域衝突戰火，以及面對網路深偽等挑戰。

    安倍昭惠指出，2025年是二戰結束80週年，美國總統川普也在今年重返白宮，安倍晉三生前與川普建立緊密友誼，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。

    安倍昭惠提及，在這個充滿變動的時期，哈利法克斯論壇能在台灣舉行，有其重大意義，她的丈夫安倍晉三曾說，「台灣有事就是日本有事」、「台灣的和平對區域至關重要」，她相信安倍晉三對和平的愛，會向世界傳遞重要訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播