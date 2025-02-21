國民黨民調 51％不支持大罷免

國民黨21日舉行「民意海嘯反撲 最新罷免民調出爐！當家鬧事？賴柯體制瑟瑟發抖」民調公布記者會，由國民黨發言人楊智伃（右一）公布民調結果。（記者方賓照攝）

2025/02/21 12:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會公布罷免民調結果指出，知道自己選區且參與罷免連署的民眾只有5%，知道但未參與連署者30%，不知道且未連署者65%，而且有51%的人不支持大罷免，支持比例只有27%，抨擊民進黨當家鬧事搞大罷免，已經引來民意海嘯的反撲，讓「賴（清德）柯（建銘）體制」瑟瑟發抖。

根據這份民調顯示，受訪者被問到是否預期自己選區的罷免案會通過？全國預期會通過的比例只佔13%，有58%預期不會通過，其中北北基地區預期通過比例只佔16%，59%認為不會通過，桃竹苗地區預期會通過與不會通過的比例分別為7%、65%，中彰投地區分為15%、58%，雲嘉南地區分為7%、64%，高屏澎地區分為14%、49%，宜花東金馬地區分為14%、51%。

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當進一步詢問受訪者，對於有人呼籲惡性大罷免會導致台灣政治惡鬥，應該停止，是否支持這樣的說法？全國受訪者中支持比例為56%，不支持者佔32%，其中北北基地區支持與不支持的比例分別為61%與27%，桃竹苗地區分別為58%、31%，中彰投地區分別為53%、32%，雲嘉南地區分別為55%、37%，高屏澎地區分別為51%、36%，宜花東金馬地區分別為53%、41%。

至於是否支持民進黨在全國41個選區對國民黨立委進行大罷免連署？全國中有51%的人不支持，支持者只佔27%，其中北北基地區支持與不支持大罷免的民眾比例分別為24%與55%，桃竹苗地區分別為25%、54%，中彰投地區分別為26%、49%，雲嘉南地區分別為29%、51%，高屏澎地區分別為35%、44%，宜花東金馬地區分別為29%、59%。

當受訪者進一步被問，停止大罷免誰該負責？有53%的人認為是兼任民進黨主席的賴清德總統，30%的人認為是立法院民進黨團總召柯建銘，還有17%的人認為是行政院長卓榮泰。

國民黨指出，這份民調委託「十分民調公司」執行，調查時間為本月15日至19日，有效樣本數為1070份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

國民黨台北市議員鍾沛君表示，她要敬告罷免公民團體別再自甘墮落，幫民進黨擦脂抹粉，因為民調數字會說話，大家都知道公民團體與民進黨唱雙簧，賴清德不要躲在柯建銘、卓榮泰的後面隔岸觀火，應該出來面對5成1民意不支持大罷免的事實。

國民黨台北市議員柳采葳指出，民進黨挑起惡意罷免，還找來爭議人物曹興誠擔任罷免案領銜人，曹興誠甚至還丟臉丟到國際上，昨天參加國際安全論壇時，當大家在談外交事務時，曹興誠卻談大罷免，賴清德還坐在台下，這就代表賴清德同意大罷免，她並質疑民進黨為了發起惡罷，把中央政府總預算案當成加添柴火的相罵本，一些福國利民的民生議案也都變成民進黨的籌碼。

國民黨新北市議員江怡臻則說，多數民意認為罷免案不會通過，民進黨卻要浪費公帑搞大罷免，而且學歷越高者就越認為不會通過，連民進黨支持者也有58%的比例認為罷免不會通過，這份民調顯示情況非常不利民進黨，而且去年基隆市長罷免案隨著投票日的接近，反罷免得人數比例就愈增加，目前距離可能罷免投票還有半年時間，民眾不支持的比例就已經超過支持罷免，現在反罷免已經成為全民共識。

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