徐巧芯秀戶籍謄本證明母親非中配 要求許淑華道歉

國民黨立委徐巧芯出示戶籍謄本證明母親出生地是台北市，並非民進黨議員許淑華所指稱的中配。（徐巧芯提供）

2025/02/21 11:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨台北市議員許淑華日前在電台受訪時，聲稱國民黨立委徐巧芯的母親是陸配，前聯電創辦人曹興誠也以此留言。徐巧芯今在臉書痛批造謠，澄清自己的母親不是陸配，並拿出戶籍謄本，證明母親出生地是在台北市，同時要求許淑華和曹興誠向她母親道歉。

徐巧芯表示，許淑華身為台北市議員，在沒有查證的情況下，多次聲稱她的母親是「陸配」，導致地下電台、曹興誠支持者也跟進這個說法造謠。

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徐巧芯說，她的外公是軍人，祖籍湖南常德，從民國32年開始軍旅生涯，從裝甲兵團開始，一直到民國57年才退伍。抗日、古寧頭戰役、823炮戰都有參加，保衛中華民國不遺餘力，對抗了一輩子的日軍、共產黨，用自己的性命保衛中華民國，這才是真正的「抗中保台」，而不是曹興誠跟黑熊學院只會嘴炮。而她的外婆則是是本省籍，經常唱的是日語歌曲，在菸酒公賣局做了一輩子公務人員。

徐巧芯解釋，她的母親就是一般聲稱的「芋頭蕃薯」，再加上她的父親是苗栗客家人，所以她的血緣身分多元，相信許多人都跟她一樣，認為族群問題到她這一代就該畫下句點。

徐巧芯說，然而，惡罷開始之後，地下電台以及曹興誠的支持又開始跟著許淑華胡說八道，造謠她的母親是「陸配」，變本加厲，越傳越離譜。因此她拿出戶籍謄本證明她的母親出生地是在台北市，以及母親小時候就在台灣的照片，以此證明母親不是陸配。

徐巧芯強調，實際上，母親這輩子沒有去過中國大陸，也沒有參加國民黨的組織，母親一直到她要代表國民黨競選民代時才入黨，也不曾參加國民黨組織活動，但許淑華造謠她母親參與婦聯會；而既然母親沒參加，當然也不可能把她安排到馬前總統身邊當發言人。

徐巧芯表示，這一切的造謠從2024選舉期間就開始，從地方放小話，到明目張膽的在節目上欺騙大眾。她多次在公開場合說明過此事，但有些政治人物、激進曹興誠支持者，不聽就是不聽，還帶風向操弄族群，造成我母親非常大的困擾。

徐巧芯呼籲許淑華和曹興誠，「如果你們還有一點點良知，請誠懇的道歉」。要罵什麼儘管衝著她來，不要帶風向造謠她的母親，簡直就是沒有下限。

國民黨立委徐巧芯拿出母親小時候與爺爺的合照，可看出徐巧芯和母親很相像。（徐巧芯提供）

國民黨立委徐巧芯。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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