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    首頁　>　政治

    傳中市東南區下屆議員少一席 藍綠陣營都說有壓力

    傳出台中市東南區下一屆將少一席議員，國民黨市議員林霈涵坦承有壓力。（記者蘇金鳳攝）

    傳出台中市東南區下一屆將少一席議員，國民黨市議員林霈涵坦承有壓力。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/21 11:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口達286萬多，傳出依人口數來計算，下屆市議員應選名額，北屯區將增1席，東南區將減1席，5席減為4席，對此，很多東南區議員認為雖還未最後決定，但坦承已有重大壓力，認為是硬戰、苦戰，只能一步一腳印勤跑基層。

    傳出下屆中市議員選區席次，東南區可能會減1席，一旦確定，東南區現今5席市議員席次，將減為4席。

    本屆東南區5席市議員，原包括國民黨的羅廷瑋當選立委，但席次還有4席，不需補選，因此現今4名市議員，分別為民進黨的鄭功進及陳雅惠、國民黨的李中及林霈涵，

    鄭功進下屆有意讓兒子鄭紹頡參選，而本屆未選上的前市議員何昆霖則會捲土重來，等於民進黨下屆要選的都是新生代，壓力相當大。

    現任市議員陳雅惠表示，東南區的選民結構是藍大於綠，原本5席就是硬戰，更何況下屆減1席，民進黨又有3人參選，坦承未來是場硬戰、苦戰；她目前仍秉持「認真、服務、愛關懷」的態度，為民喉舌、為地方爭取建設，一步一腳印，爭取更多選民的支持。

    現任民進黨市議員鄭功進也表示有壓力，因下屆有意讓兒子鄭紹頡參選，擔心知名度尚不足，會讓鄭紹頡全力跑基層，而且席次尚未最後決定，會看局勢而定。

    前市議員、樂成宮董事長何敏誠表示，不管應選名額多少，何昆霖一定會參選，重要的是人民支持。

    國民黨市議員林霈涵表示，一旦減成4席，將會有壓力，雖然應選名額是否減少尚不可知，但是目前只能全力跑基層，來獲選民認可。

    傳出台中市東南區下一屆將少一席議員，要爭取連任的民進黨市議員陳雅惠表示，將是一場苦戰、硬戰。（記者蘇金鳳攝）

    傳出台中市東南區下一屆將少一席議員，要爭取連任的民進黨市議員陳雅惠表示，將是一場苦戰、硬戰。（記者蘇金鳳攝）

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