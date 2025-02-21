青年團體籲朝野推6大青年法案 涵蓋世代正義、勞動權利等議題

立法院新會期下週二（25日）將開議，台灣青年世代共好協會今天邀請多個青年組織舉行記者會，共同呼籲朝野政黨新會期應共同推動6大青年法案。（台灣青年世代共好協會提供）

2025/02/21 11:09

〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期下週二（25日）將開議，台灣青年世代共好協會今天邀請多個青年組織舉行記者會，共同呼籲朝野政黨新會期應共同推動6大青年法案，包含世代正義的《青年基本法》、勞動權利的《國定假日法》、年改永續的《公務人員退休資遣撫卹法》、轉型正義的《中正紀念堂管理處組織法》、高等教育的《大學法》及居住正義《住宅法》。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，立法院通過專法保障「壯世代」，卻獨漏目前迫切面對多元困境的「崩世代」，也就是當今的青年世代。他呼籲，本會期立法院應該更積極推動《青年基本法》的討論與立法，實現選舉與公聽會時的承諾；教育部也應該儘速完成青年專法的研議，並在過程中納入青年的意見；行政院應該提出院版青年專法草案，加速立法院聚焦討論。

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台大濁水溪社成員陳同學指出，台灣目前低薪過勞的職場現況讓青年憂心忡忡，過高工時與缺乏適當的休息，成為嚴重的社會問題。他指出，國民黨與民眾黨應遵守增加勞工權益的承諾，民進黨也應不忘降低工時初衷，朝野應共同積極推動《國定假日法》，達成增加勞工休假日、減少工時為修法目標，其中，以「特休日」為方式是更快且更有效的方法。同時，除了長工時議題，低薪與性別間同工不同酬等台灣職場問題，也應透過薪資透明化等政策來同步改善。

山暗光學生陣線成員林泊瑋說，青年學生對年金改革政策的期望是，不能因為數月前藍白錯誤調高警察人事條例的所得替代率，就要貿然將所有職業別的所得替代率都調高到「平等」。他也向國會在野黨喊話，年金改革正在路上，切勿再走回頭路，「我們要的是健康、永續且財務自給自足的年金制度，不要再依靠不穩健的股市大好，或是沒有盡頭的國家撥補。」

台灣共生青年協會秘書長潘美表示，近期曾出席《不義遺址保存條例》草案的記者會，推動不義遺址空間的開放，讓青年認識威權歷史、實現空間近用；他呼籲，心會期應修法甚至廢除《中正紀念堂管理處組織法》，正視並反省這部明文紀念獨裁者的法律，讓國家在民主的道路上繼續往前走，給予青年世代充滿自由、民主與充滿希望的台灣。

台灣學生聯合會理事長蔡璟鴻指出，荒腔走板的高教評鑑、亂象不斷的校長遴選、權責失衡的校園民主、獨斷蠻橫的大學退場機制，再再顯示台灣高教思維停滯不前，甚至還有走回頭路的趨勢。他呼籲，應當儘快修訂《大學法》，實現校園民主、培養青年公民意識。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝說，青年是居住正義中的最大受害者，面對買不起、租不好、社會住宅等不到的多重困境，立院朝野應攜手討論《住宅法》修法，讓社會住宅發展得更好更公平；在租屋市場上，應思考空屋稅，並落實租屋資訊透明化，以緩解青年在租屋過程中的不確定感。在購屋議題上，3黨應積極討論虛坪改革的議題，盡速召開公聽會、座談會，盤點青年購屋的相關政策。

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