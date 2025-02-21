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    中市北屯增1席、東區南區減1席議員？ 民政局：依明年5月人口數計算

    傳出下屆中市議員席次，北屯及東區南區將所有變動。（記者蘇金鳳攝）

    傳出下屆中市議員席次，北屯及東區南區將所有變動。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/21 10:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口至1月份已達286萬多人，而市議員的席次分配是依照人口數比例來分配，依規定直轄市非原住民議員最多62席，外傳，在總席次不變情況下，北屯區人口已達31萬2千多，再減掉原住民人口，可從6席增加7席，而東區、南區加起來約20萬，可能從5席減到4席，消息傳出引發 地方討論；對此，民政局表示，各選區席次的增減，要以選舉投票月前半年人口數為依據，因此預計是以明年5月人口數來計算，才能最後確定。

    雖然九合一大選還有1年多的時間，但是很多有意參選的市議員早已動作頻頻，不過，近來傳出，台中市人口數已達286萬多人，尤其是北屯區增加最多，光是一個廓子里人口數就達2.7萬人，都比台中市其他行政區如大安、石岡及和平區還高，因此市府就必須依行政區人口數的增減，調整選區市議員的席次。

    依據地方立法機關組織準則第4條規定，直轄市非原住民人口超過200萬人，每增加10萬人增1人，最多不得超過62人，目前台中市人口286萬多人，其中原住民約4萬多，因此台中市非原住民的議員席次也是最多62人。

    不過，各行政區因為人口數的增減，就會影響該選區市議員的席次，而外界便傳出東區、南區可能減1席，北屯區會再增1席，已引起地方討論。

    對此，台中市選委會表示，依公職人員選舉罷免法第38條規定，選舉名額，以選舉投票月前第6個月月底戶籍統計人口為準；民政局表示，目前各選區席次的增減，預計約在明年5月人口數來做最後確定。

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