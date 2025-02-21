FAPA前總會長李青泰辭世 推動台美關係正常化數十年

台灣人公共事務會（FAPA）前總會長李青泰辭世，享壽82歲。（資料照）

2025/02/21 11:08

〔中央社〕台灣人公共事務會（FAPA）今天表示，前總會長李青泰1月9日辭世，享壽82歲。李青泰數十年來致力在美國國會為台灣贏得盟友，積極推動台美關係正常化。FAPA強調，將承接李青泰遺志，讓台灣獲得普遍的國際承認。

FAPA晚間透過新聞稿指出，李青泰醫師作為盡心盡力的FAPA成員，數十年來不懈地與辛辛那提地區的美國國會議員接觸，建立深厚關係，並宣揚FAPA所倡導的台灣獨立與「維護台灣自由」（Keeping Taiwan Free）理念。

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FAPA說，李青泰的努力為FAPA贏得多位關鍵聯邦參眾議員的支持，包括前參議員波特曼（Rob Portman）、前眾議員史提佛斯（Steve Stivers）以及最著名的台灣之友、前眾議員夏波（Steve Chabot）。

李青泰2006至2007年間擔任FAPA總會長。FAPA表示，他在這段時間內積極倡導台灣人民自決權。李青泰對FAPA最重要的貢獻之一發生在1994年初，當時他主動聯繫初次競選美國聯邦眾議院俄亥俄州第一選區席位的夏波。

FAPA說，這一關鍵舉動為台灣在美國國會贏得了一位堅定的盟友。夏波當選後，成為美國眾議院中最強力支持台灣的議員之一，並在接下來的30年間透過多項立法倡議，積極推動台美關係。

夏波長期積極提案或連署幾乎所有友台立法倡議，包括與前聯邦參議員、現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）合作，分別於眾議院及參議院提案並推動台灣旅行法，促進台美高層官員互訪。

這項具有里程碑意義的立法於2018年3月正式生效成為法律。FAPA表示，這不僅是FAPA的重大歷史成就，也為美國國會隨後推動更多友台立法與行動開啟大門。

此外，夏波與盧比歐聯手提出共同決議案，重申1979年的台灣關係法與1982年的六項保證為台美關係基石。這項決議案於2016年獲得美國參眾兩院通過。

盧比歐1月於參議院外委會國務卿任命聽證會上也強調，美國對台政策不僅基於台灣關係法，也同時建立在六項保證上，這一立場獲得歷屆政府的堅持與遵守。

FAPA表示，緬懷李青泰對FAPA的貢獻時，心中難免有一絲遺憾：他未能親眼見證FAPA實現共同夢想，也就是台灣獲得普遍的國際承認，成為完全獨立且正常的國家。

「我們將承接他的遺志，持續奮鬥不懈，相信這必能讓他感到些許慰藉。」

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