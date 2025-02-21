林岱樺100萬交保胞弟卻聲押 檢方認有串證之虞

林岱樺躲過雄檢聲押，據了解，檢方「基於各種評估」才讓她100萬元交保。（記者黃佳琳攝）

2025/02/21 10:54

首次上稿 09:56

更新時間 10:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和政治獻金案，20日被檢調大動作搜索、約談，今天清晨6點，檢察官複訊後，諭令林岱樺100萬元交保，而她的胞弟林岱融和王姓、黃姓2名工作人員則被聲押；據悉，雄檢基於「各種評估」後，認為有些事證仍待調查，才未聲押林岱樺，但強調絕無政治力介入，至於另名涉政治獻金法的通法寺住持釋煌智，則因近日父喪，檢方考量他要處理長輩後事，才讓他也以100萬元交保。

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民進黨立委林岱樺近期佈局參選高雄市長，企圖接班陳其邁，此次陷入助理費風波，勢必衝擊她的選情和佈局，因此林岱樺昨日（20日）被帶進調查局南部機動組時，才會突然手拿一張白紙，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」；林岱樺被移送至雄檢複訊時，林也主張檢調手中沒有證據，偵訊過程幾乎有一半的時間讓她空耗在那邊，甚至還有靜坐的時間，偵訊超過12、13個小時，幾乎一半的時間有空檔，形同強行拘留。

今天上午7點，林岱樺交保走出高雄地檢署時，還發表聲明，「暗黑的勢力選擇在此刻打擊她的清白，不但不會催折她的意志，縱然會傷痕累累，依然會堅定身軀，捍衛清白」，雖然林岱樺躲過被檢方聲押，但她的胞弟林岱融和王姓、黃姓2工作人員卻因涉嫌重大且未吐實，被檢方認定有串證之虞向法院聲押。

外界好奇林岱樺為何躲過被雄檢聲押的理由，雄檢尚未公開說明，但據了解，雄檢基於「各種評估」後，認為有些事證仍待調查，才未聲押林岱樺，但強調絕無政治力介入；而釋煌智涉政治獻金案，則因他的父親近日去世，他希望能為父親處理後事，檢方才讓他和林岱樺一樣以100萬元交保。至於林岱樺的胞妹林岱縝和孟姓女工作人員，檢方認為她們涉案情節輕微，但因仍有事證待查，才讓她們輕保候傳。

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