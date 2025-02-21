曾璽文分析傅崐萁被嗆聲 網響應：願花蓮光榮

傅崐萁20日晚間從香港返抵花蓮機場。（圖翻攝自陳財能臉書）

2025/02/21 11:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁近日被踢爆偷偷跑到香港，還自稱「代表台灣政府」，引發外界批評，20日晚間回到花蓮機場時，被在地的政治評論員陳財能當面痛罵是「中國的走狗」。在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文昨（20）日表示，「傅崐萁現在不知道該相信誰，罷免的狂風搭配人民壓抑二十年的怒火，燒向腸肥腦滿的欺主惡僕。」

曾璽文昨日在臉書粉專「海洋主廚 愛爾文」發文，從傅崐萁低調去香港到回來有人算準時間去接機嗆聲，行程無不被掌握，只能說，傅崐萁現在不知道該相信誰了，他總覺得他在花蓮呼風喚雨，喊水會結凍、沒人敢跟他作對，他曾經一個一個修理反對他的人。

請繼續往下閱讀...

曾璽文指出，起風了啊，點點微光聚集發熱成為火星，罷免的狂風搭配人民壓抑二十年的怒火，燒向腸肥腦滿的欺主惡僕，花蓮人為何要害怕？這是民主國家啊！多少前輩流血流汗前仆後繼建立起來的國家啊！接下來他要帶頭修「國家安全戰略法」，試圖將總統的國安責任轉移至立法院，以前都沒這問題，為何現在就要轉移國安的責任到立法院呢？存的是什麼居心？光想就覺得很焦慮。

曾璽文續指，花蓮人真的不用怕被查水表，再這樣下去國家都沒了，還做什麼生意、談什麼慢活呢？花蓮在這場大罷免活動的公民運動中，不是邊陲，是最中心誒！是C位啊！

曾璽文喊話，廣傳給你認識的花蓮人，第二階段需要大量的外縣市花蓮人，有大約5萬人，第二階段連署需要2萬5000人，還煩請各位外縣市的台派幫忙觸及了，捍衛民主自由的生活方式！就看這一次了！

許多網友在貼文下方留言「戶籍在花蓮的朋友們，拜託各位了！你們真的很重要很重要！」、「每個人小小的努力都是大大的成就，一起加油」、「終於有人民出來對他嗆聲了！好感動！」、「推！望週知！花蓮人加油」、「罷起來！花蓮加油！」、「願花蓮光榮」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法