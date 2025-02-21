為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣被佔領後果？ 沈榮欽分析對美國嚴重經濟後果

    美國總統川普。（彭博）

    美國總統川普。（彭博）

    2025/02/21 11:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自上任後，對世界戰略頻頻布局，對此加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，台灣落入中國手中，對美國本身就可能有嚴重的經濟後果，希望川普的經濟理性能將此因素考慮在內。

    沈榮欽在臉書PO文表示，台灣若被中國佔領對美國的經濟後果，貿易咽喉點被中國控制是對日韓美的共同後果，我想引用的是對美國的經濟後果：對美元霸權與債務成本的衝擊。史學家佛格森（Niall Ferguson）曾指出，任何在債務利息的支出超過國防支出的強國，都不會長久，這會衝擊美國帝國是否能夠維持下去。

    沈榮欽指出，美國於 1934 年首次違反 Ferguson's Law，不過直到去年開始，根據美國政府估計，美國償付的債務利息將越來越高，國防支出將越來越低，到了 2049 年，美國每年償付的債務利息將為國防支出的兩倍，而國防支出佔 GDP 比重，將降低到約等於今天的歐洲國家的水準，這將被中俄伊朝視為美國衰落的訊號。

    沈榮欽續指，2049 年對中共而言具有極為重要的意義，這是中華人民共和國成立百週年紀念，是宣稱實現「中華民族偉大復興」、建設「社會主義現代化強國」的一年，是白邦瑞《2049 百年馬拉松》的重要年份，是中國妄圖稱霸的年份，他不認為因此「東昇西降」是正確的解釋，在他看來，中國經濟將面臨更大的問題。但是這與以下的事情並不互斥：台灣若落入中國手中，對美國而言，僅僅是金融市場的衝擊，就可能會對美國帝國的地位產生威脅。

    沈榮欽直言，從經濟決策來看，雖然很多人強調川普的情緒部分，的確如此，但是對我而言，川普是一位十分強調經濟理性的人，雖然他有些經濟理性是基於過時或錯誤的觀念，但是他的經濟決策，仍然是基於經濟理性而做的，戰略邏輯通常不會只考慮經濟理性，至於我引用 Niall Ferguson 是希望指出，台灣落入中國手中，對美國本身就可能有嚴重的經濟後果，希望川普的經濟理性能將此因素考慮在內。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播