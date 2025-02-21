台灣被佔領後果？ 沈榮欽分析對美國嚴重經濟後果

美國總統川普。（彭博）

2025/02/21 11:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自上任後，對世界戰略頻頻布局，對此加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，台灣落入中國手中，對美國本身就可能有嚴重的經濟後果，希望川普的經濟理性能將此因素考慮在內。

沈榮欽在臉書PO文表示，台灣若被中國佔領對美國的經濟後果，貿易咽喉點被中國控制是對日韓美的共同後果，我想引用的是對美國的經濟後果：對美元霸權與債務成本的衝擊。史學家佛格森（Niall Ferguson）曾指出，任何在債務利息的支出超過國防支出的強國，都不會長久，這會衝擊美國帝國是否能夠維持下去。

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沈榮欽指出，美國於 1934 年首次違反 Ferguson's Law，不過直到去年開始，根據美國政府估計，美國償付的債務利息將越來越高，國防支出將越來越低，到了 2049 年，美國每年償付的債務利息將為國防支出的兩倍，而國防支出佔 GDP 比重，將降低到約等於今天的歐洲國家的水準，這將被中俄伊朝視為美國衰落的訊號。

沈榮欽續指，2049 年對中共而言具有極為重要的意義，這是中華人民共和國成立百週年紀念，是宣稱實現「中華民族偉大復興」、建設「社會主義現代化強國」的一年，是白邦瑞《2049 百年馬拉松》的重要年份，是中國妄圖稱霸的年份，他不認為因此「東昇西降」是正確的解釋，在他看來，中國經濟將面臨更大的問題。但是這與以下的事情並不互斥：台灣若落入中國手中，對美國而言，僅僅是金融市場的衝擊，就可能會對美國帝國的地位產生威脅。

沈榮欽直言，從經濟決策來看，雖然很多人強調川普的情緒部分，的確如此，但是對我而言，川普是一位十分強調經濟理性的人，雖然他有些經濟理性是基於過時或錯誤的觀念，但是他的經濟決策，仍然是基於經濟理性而做的，戰略邏輯通常不會只考慮經濟理性，至於我引用 Niall Ferguson 是希望指出，台灣落入中國手中，對美國本身就可能有嚴重的經濟後果，希望川普的經濟理性能將此因素考慮在內。

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