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    黃揚明道歉矢板明夫又開嗆 周軒：恰好是國台辦那一套

    昨日黃揚明雖發文向矢板明夫道歉，但又稱「奉勸您身為外國人不要介入、干預我國政治！」相關言論再度引發外界批評。（圖擷自臉書）

    昨日黃揚明雖發文向矢板明夫道歉，但又稱「奉勸您身為外國人不要介入、干預我國政治！」相關言論再度引發外界批評。（圖擷自臉書）

    2025/02/21 13:21

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕時常在社群評論時事的日本媒體人矢板明夫，近日遭名嘴黃揚明嗆聲，質疑他對罷免發表意見已違反《選罷法》，黃揚明還嗆矢板明夫要他「滾回日本！」昨日黃揚明雖發文道歉，但又稱「奉勸您身為外國人不要介入、干預我國政治！」相關言論再度引發外界批評，政治工作者周軒也質疑「這篇文章恰恰好就是國台辦的那一套，我想大家應該也很清楚他在做什麼了」。

    黃揚明18日在政論節目上呼籲國民黨的人去檢舉矢板明夫違反選罷法，並稱矢板明夫評論大罷免，違反了《選罷法》中「外國人不得針對支持或反對罷免發表意見」的規定，他還嗆矢板明夫「滾回日本去！」相關內容引發外界砲轟。

    黃揚明昨日雖透過臉書發聲「道歉」，但發文內容仍對矢板明夫稱「奉勸您身為外國人不要介入、干預我國政治，除非您申請歸化中華民國國籍。」讓人感覺語帶威脅，且該文的留言功能也被黃揚明限制。部分網友在分享他的PO文的同時，也批評「典型中共人在講話」、「又不給人家留言，然後怕被炮轟啊真的是一個俗辣」、「奇怪怎麼不跟國台辦講？」、「中國有干預我國內政嗎？黃先生，請評論。」、「有夠狹小的格局」

    政治工作者周軒也發文指出，跟大家講這一篇文的恐怖之處，在什麼地方。先看看下面這一句話：『台灣問題是中國內政，不容他人說三道四』。有沒有很常聽到國台辦發言人講這句話？這篇文章恰恰好就是國台辦的那一套。發文的這個人，我想大家應該也很清楚他在做什麼了」。

    在該文底下網友也紛紛留言批評「就是中國共產黨那套」、「你才是外國人吧」、「外國人？矢板是台灣女婿好不好」、「認為中央在北京的藍白」、「造謠雞」、「那要不要叫小粉紅先歸中華民國籍，要不然怎麼一直嘴台灣的事？」、「別人的嘴又沒長他身上是要管個毛啊？」、「假意道歉又威嚇」等。

    黃揚明近日在政論節目嗆聲矢板明夫，質疑矢板明夫身為海外人士卻談罷免，已違反《選罷法》規定，黃揚明還在節目中呼籲「國民黨的朋友趕快去檢舉矢板明夫違反選罷法」。相關內容也被中國媒體轉載。（圖擷自網路）

    黃揚明近日在政論節目嗆聲矢板明夫，質疑矢板明夫身為海外人士卻談罷免，已違反《選罷法》規定，黃揚明還在節目中呼籲「國民黨的朋友趕快去檢舉矢板明夫違反選罷法」。相關內容也被中國媒體轉載。（圖擷自網路）

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