為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    堵傅崐萁嗆「中共的走狗」 陳財能再爆：花蓮民政處長跟著赴港幹什麼？

    政治評論員陳財能指出花蓮民政處長明良臻（見圖）跟著國民黨立院黨團總召傅崐萁赴香港。（圖擷取自臉書）

    政治評論員陳財能指出花蓮民政處長明良臻（見圖）跟著國民黨立院黨團總召傅崐萁赴香港。（圖擷取自臉書）

    2025/02/21 09:36

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁缺席18日的立院朝野協商，當天卻被爆出其實是跑到香港引發議論，而傅崐萁20日承認去了香港，20日晚間回到花蓮機場時，被在地的政治評論員陳財能當面痛罵是「中國的走狗」。陳財能今天再度於臉書嗆辣發文，質疑花蓮民政處長跟著去香港幹什麼。

    傅崐萁17日缺席藍營智庫記者會，理由是重感冒，隔天總預算案朝野協商缺席，原因變成出國，但當天晚上被爆出跑去香港，而後傅崐萁又在臉書貼健身照宣稱自己「在家休養調整」，疑似企圖營造自己在台灣。傅卻被反共網紅「八炯」與前立委陳柏惟PO出證據打臉，傅崐萁昨天下午承認自己去了香港，但堅稱他18日上午都在花蓮跑行程，因為重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並健身，晚上才出發去香港參加國際旅展。他還說，自己是去替花蓮拚觀光，請有心人士停止散播不實指控。

    傅崐萁昨晚返抵花蓮機場時，陳財能特地到機場堵人，成功讓他撞見從入境大廳出來的傅崐萁。從陳財能分享到臉書的影片可以看到，傅崐萁並沒有戴口罩，看上去精神不錯，陳財能一看到傅崐萁就以台語怒罵：「中國的走狗傅崐萁！中國的走狗傅崐萁！中國的走狗傅崐萁！你放台灣的總預算不顧跑去香港，中國的走狗傅崐萁！」傅崐萁未多加理會，搭上車後離去。

    陳財能今日在臉書PO文表示，他昨日晚間「堵到中國病毒走狗傅崐萁後，竟然發現花蓮縣政府『戶政查水表』組織犯罪集團首謀明良臻。非關觀光業務的民政處長，也跟著中共病毒走狗傅崐萁夫妻偷偷去香港幹什麼？還很囂張拍陳財能捏！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播