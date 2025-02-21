堵傅崐萁嗆「中共的走狗」 陳財能再爆：花蓮民政處長跟著赴港幹什麼？

政治評論員陳財能指出花蓮民政處長明良臻（見圖）跟著國民黨立院黨團總召傅崐萁赴香港。（圖擷取自臉書）

2025/02/21 09:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁缺席18日的立院朝野協商，當天卻被爆出其實是跑到香港引發議論，而傅崐萁20日承認去了香港，20日晚間回到花蓮機場時，被在地的政治評論員陳財能當面痛罵是「中國的走狗」。陳財能今天再度於臉書嗆辣發文，質疑花蓮民政處長跟著去香港幹什麼。

傅崐萁17日缺席藍營智庫記者會，理由是重感冒，隔天總預算案朝野協商缺席，原因變成出國，但當天晚上被爆出跑去香港，而後傅崐萁又在臉書貼健身照宣稱自己「在家休養調整」，疑似企圖營造自己在台灣。傅卻被反共網紅「八炯」與前立委陳柏惟PO出證據打臉，傅崐萁昨天下午承認自己去了香港，但堅稱他18日上午都在花蓮跑行程，因為重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並健身，晚上才出發去香港參加國際旅展。他還說，自己是去替花蓮拚觀光，請有心人士停止散播不實指控。

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傅崐萁昨晚返抵花蓮機場時，陳財能特地到機場堵人，成功讓他撞見從入境大廳出來的傅崐萁。從陳財能分享到臉書的影片可以看到，傅崐萁並沒有戴口罩，看上去精神不錯，陳財能一看到傅崐萁就以台語怒罵：「中國的走狗傅崐萁！中國的走狗傅崐萁！中國的走狗傅崐萁！你放台灣的總預算不顧跑去香港，中國的走狗傅崐萁！」傅崐萁未多加理會，搭上車後離去。

陳財能今日在臉書PO文表示，他昨日晚間「堵到中國病毒走狗傅崐萁後，竟然發現花蓮縣政府『戶政查水表』組織犯罪集團首謀明良臻。非關觀光業務的民政處長，也跟著中共病毒走狗傅崐萁夫妻偷偷去香港幹什麼？還很囂張拍陳財能捏！」

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