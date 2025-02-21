當文總執委遭質疑憑什麼 石明謹回應了

針對有人質疑他憑什麼擔任文化總會執行委員？石明謹強調「參加文總就是希望推動我認為是好的文化」，他也呼籲，「看足球吃東西也是很重要的文化，而且吃完月餅、粽子、湯圓，一定要多運動」。（圖擷自臉書）

2025/02/21 09:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中華文化總會日前改選執行委員，藍營和部分媒體卻痛批文總成為執政黨勢力延伸的工具和宣傳機器，同樣名列執委的知名球評石明謹直呼可笑，因為文總執委不但是無給職，還要繳會費、幫忙募款，他今上午也再度發文表示，有人在問足球跟文化有什麼關係？他也強調「參加文總就是希望推動我認為是好的文化」，並指「我認為運動應該是一種大家都應該經常做的好習慣，有更多的人有參與運動的習慣，就會變成運動文化」。

中華文化總會日前改選執行委員，聯電創辦人曹興誠、台南藝大教授楊力州、知名球評石明謹等人名列其中，卻遭藍營和部分媒體攻擊。石明謹今上午在臉書發文指出，一大早起床發現自己竟然又變新聞了，對文總真是抱歉，當選第一天（還沒上任）就開戰。

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石明謹表示，有人在問足球跟文化有什麼關係？憑什麼擔任文化總會執行委員？他對此回應「我先回答憑什麼好了，就是選上了不然你要怎麼樣？我連小學班長都沒選贏過，這次就剛好有繳會費，還得到一點點支持結果有選上，其次是，什麼叫文化？」

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石明謹說明，一個人經常做的事叫習慣，很多人經常做的事叫文化。例如端午節吃月餅、中秋節吃粽子是我的習慣，但是冬至吃湯圓是一種文化。

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石明謹表示，文化不一定是好的，但是參加文總就是希望推動他認為是好的文化，過去大家經常認為看書、聽音樂、看電影是正面的文化，而他認為運動應該是一種大家都應該經常做的好習慣，有更多的人有參與運動的習慣，就會變成運動文化。

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石明謹強調，文總辦過很多很棒的活動與表演，有新活水雜誌、有戲曲藝術節等等，以後是不是有機會也來發行個運動畫刊、辦個全民足球祭。他也指出，文總其實有35席的執委，還有11席的諮委，「我只是其中之一，不見得有很大的影響力（好啦我承認其實影響力很小），這只是我個人的小小想法而已」。

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石明謹也呼籲，「看足球吃東西也是很重要的文化，而且吃完月餅、粽子、湯圓，一定要多運動」。

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