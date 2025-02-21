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    台人赴中風險高 矢板明夫諷：除非你跟傅崐萁一樣

    國民黨立院黨團總召傅崐萁近日被踢爆偷偷跑到香港，還自稱「代表台灣政府」，引發外界批評。（資料照）

    國民黨立院黨團總召傅崐萁近日被踢爆偷偷跑到香港，還自稱「代表台灣政府」，引發外界批評。（資料照）

    2025/02/21 08:10

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁近日被踢爆偷偷跑到香港，還自稱「代表台灣政府」，引發外界批評，資深媒體人矢板明夫發文指出，中共頒布「懲獨22條」後，台灣人去中國的風險提高，他也諷刺「除非你在中南海有很硬的關係，像國民黨立院總召傅崐萁一樣，可以『代表台灣中央政府』，在台北、香港、北京之間來去自如」。

    矢板明夫在臉書發文指出，「不看不知道，一看嚇一跳。前兩天，陸委會主委邱垂正在廣播節目中指出，中共頒布『懲獨22條』後，台灣人去中國的風險提高」。他表示根據陸委會統計，自去年1月1日至今，已有52人在對岸失聯或疑似遭到刑事拘留。且對岸不會主動通報，都是陸委會在接獲家屬通報、透過機制要求對岸協查，對方才告知是否遭到拘留，以及關押在何地。

    矢板明夫表示，也就是說，如果在台灣沒有家屬，或者家屬不願意通報的話，就無從得知。他認為在中國「被失蹤」的台灣人，應該超過這個數字。

    矢板明夫也分享，他過去曾被派駐北京10年，長期追蹤採訪在中國「被失蹤的日本人」。印象中在10年間有13個日本人在中國被失蹤。對日本來說，已經是一個非常高的數字。「沒想到，和台灣比起來，是小巫見大巫」。

    矢板明夫指出，邱垂正講的這52人當中，還不包括他的好朋友，八旗文化出版社的總編輯富察。因為富察是2023年3月在上海被失蹤的。他也為此再次提醒大家，去中國是有風險的。即使你認為自己是良民，從來不犯罪、不關心政治、不可能被中國的治安機關盯上，但在中國治安人員眼中，你是不是「台獨」，你自己說了不算數。如果你不承認，關起來折磨一段時間，就一定會承認了。

    矢板明夫在文末也諷刺，「除非你在中南海有很硬的關係，像國民黨立院總召傅崐萁一樣，可以『代表台灣中央政府』，在台北、香港、北京之間來去自如」。

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