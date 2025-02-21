傅崐萁偷跑到香港 陳方隅質疑通敵、當統戰內應

國民黨立院黨團總召傅崐萁近日被踢爆偷偷跑到香港，還自稱「代表台灣政府」，引發外界批評。（資料照）

2025/02/21 08:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁近日被踢爆偷偷跑到香港，還自稱「代表台灣政府」，引發外界批評。東吳大學政治系助理教授陳方隅對此發文指出，傅去了北京又去香港，還宣稱代表「台灣中央」，他質疑這是非常危險的通敵作法，也直接就是統戰的內應。也質疑，如果推廣觀光是一件重要的事，為何傅崐萁要一直編造各種理由，一下子說重感冒，一下子說自己在健身，一下子又莫名地到了香港，還不公開行程？

陳方隅在臉書發文指出，「我們偉大的花蓮王 空一格 傅總召崐萁大大，又跑去中國香港了。咦為什麼我說又呢，因為他真的是一直去、一直去，去了北京又去香港，先前是在立院會期當中帶一票立委們過去北京朝拜中國的國師，這次是缺席黨團協商，帶了花蓮的一票鄉鎮市長過去，宣稱代表『台灣中央』來推廣觀光（去年底他也有去香港…）」。

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陳方隅批評，這是非常危險的通敵作法，也直接就是統戰的內應。先不論你一個花蓮立委憑什麼代表台灣中央政府這個離譜的宣稱，最近中國打很兇的一個統戰重點是觀光，各方面不斷攻擊我們的陸委會，講說我們故意不開放觀光云云。

陳方隅強調，事實上陸委會一直都是對兩岸觀光持開放的態度，不過我們這邊認為，兩岸旅遊開放一定要透過「小兩會」來談，不能是中國方面單方面跟地方政府或者是旅遊公會接觸。

​陳方隅質疑，現在中國的作法擺明了就是不跟我們中央政府單位有任何的來往，想要繞過中央政府直接跟地方或民間來談，他強調「這是很危險的作法，因為我們過去建立的機制就是要保障各方的權益，而這是民間單位或地方政府無法達到的」、「更重要的是，兩岸之間的『事務性協商』應該要對等，沒有什麼上對下、中央對地方、官方對民間這種交流方式」。

​陳方隅也指出，中國對我們的地方政府、民意代表、民間團體的作法，100%絕對都會要求他們承認九二共識、一中原則，也就是承認台灣是中國的一部份。「簡單來說就是你要先跪下才有得談」。

​陳方隅表示，過去我們經歷過中國遊客大幅開放來台，且很不穩定、相關問題頻傳的狀況（例如中方的旅行社頻傳出倒閉），兩岸之間的人員交流也需要討論各種相關問題的處置（例：健康問題，公共安全問題等），事務性的協商本來就不需要預設任何前提，但現在中國方面一直講說要承認什麼九二共識、一中原則，他強調「是中國先破壞了以往兩岸的默契，是中國在卡兩岸的旅遊交流，是中國在卡兩岸的旅遊交往。再說一次，是中國在卡兩岸的旅遊交往。

​陳方隅指出，遺憾的是中國方面整天想著怎麼影響台灣輿論，找一堆觀光業者以及媒體修理陸委會，再配合在野黨立委惡意砍掉陸委會的業務費，現在我們這邊的反擊與說明工作都會加倍辛苦。

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​陳方隅也質疑，話說回來，如果推廣觀光是一件重要的事，不知道為什麼我們「偉大的花蓮王 空一格 傅總召崐萁大大」，要一直編造各種理由，一下子說重感冒，一下子戴一半口罩穿西裝褲和拖鞋說自己在健身，一下子又莫名地到了香港，還不公開行程？到底是有什麼好偷偷摸摸的呢？

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​陳方隅呼籲，台灣的觀光產業真的不要再走回馬英九時代的老路了，要賺觀光財，最重要的還是要先把基礎建設做好，各旅遊景點的相關設施、說明、規劃，都還有很多的進步空間呀！

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​陳方隅表示，整天想著賺中國遊客的輕鬆錢（其實以前大部份都被一條龍賺走，台灣的店家只能分到一些屑屑），當然是不可能會進步的，幫忙統戰的部份就更不用說了 ，通敵的人這麼多，我們還需要自我防衛嗎？他也強調「這題似乎關注的人不多，但我們真的必須要注意統戰在每個議題上都是很猛烈在進行」。

​陳方隅也貼出一張七星潭照片，並表示他當兵時就在後方的基地，一有空檔最喜歡在這邊看海。如今看著一架架F16帥氣地從頭上呼嘯而過，卻常常想起這裡選出了通敵的民意代表，他也感嘆「美麗的山與海，我們能否好好守護？」

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