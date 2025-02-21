指遭中共紅衛兵式攻擊！曹興誠：罷免會壓倒性勝利、替我討回公道

聯電創辦人曹興誠近日遭名嘴謝寒冰爆料，指他2015年有中國小三，謝並散布私密照。曹興誠今上午發文表示，面對這種霸凌不能退卻，因為這是中共在後面指揮「紅衛兵式的攻擊」，若退了「他們會更加囂張」。（圖擷自臉書）

2025/02/21 09:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠近日遭名嘴謝寒冰爆料，指他2015年有中國小三，謝並散布私密照。曹興誠今上午發文表示，面對這種霸凌不能退卻，因為這是中共在後面指揮「紅衛兵式的攻擊」，若退了「他們會更加囂張」，他也提到相信罷免一定會贏得壓倒性的勝利、「罷免成功會還我公道」。

曹興誠今上午在臉書發文指出，經過半年多的籌備，哈利法克斯（Halifax）國際安全論壇昨天（20日）終於在台北登場。這個論壇已經成立16年，固定每年11月在加拿大哈利法克斯舉辦。這是他們第一次在加拿大之外舉辦，因為他的贊助，所以來到台北。

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曹興誠指出，這個論壇的宗旨，是結合民主社會的力量，共同對抗極權專制。他們宣講民主所帶來的自由、公平、正義、韌性和發展的機會，也努力拆穿極權國家的謊言和統戰技倆，幫受到極權大國霸凌的民主小國，如烏克蘭、台灣，向國際發聲，爭取支持。

曹興誠提到，此次會議採邀請方式，儘量邀請世界民主國家的重量人士參加討論和互動。這次獲邀人士包括賴總統、蔡前總統、日本前首相夫人安倍女士、蕭副總統、前加拿大國防部長、美國眾議院議員、烏克蘭重要官員等等。他也會發表英文演講，讓大家了解台灣受到中共裡外夾擊的現況。

曹興誠指出，開幕儀式國際媒體幾乎全到，令主辦人員訝異的是，國內電視媒體也幾乎全部出現。後來他們知道有些國內媒體很關心他以前交了什麼女朋友，不禁失笑。對此他也表示「我也只好苦笑」。

曹興誠表示，一個對台灣有諸多貢獻，臨老還在護衛國家安全的平民，竟然會受到舖天蓋地的隱私侵犯和人格霸凌。而這只是因為他掛名作一個罷免團體的領銜人。

曹興誠強調，「面對這種霸凌，我不能退怯」，並指「因爲這是中共在後面指揮的，紅衛兵式的攻擊。我退了，他們會更加囂張，以後台灣百姓可能每天都活在文化大革命的浩劫裡」。

曹興誠表示，「我只能更堅定的支持罷免；我相信罷免一定會贏得壓倒性的勝利，清除這些邪惡，替我討回公道」。

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