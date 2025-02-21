傅崐萁赴香港到返國行蹤全暴露 曾璽文：他現在不知道該相信誰了

傅崐萁20日晚間從香港返抵花蓮機場。（圖翻攝自陳財能臉書）

2025/02/21 00:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁自稱「重感冒」缺席18日的立院朝野協商，當天被爆出其實是偷跑到香港。傅崐萁20日晚回國，被政治評論員陳財能在花蓮機場堵到人，當面痛罵傅崐萁是「中國的走狗」，引發熱議。對此，近來積極參與花蓮罷免傅崐萁行動、在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文表示，傅崐萁偷偷跑香港，到回國時間都被人掌握，「他現在不知道該相信誰了！人民的怒火正燒向腸肥腦滿的欺主惡僕！」

傅崐萁低調前往香港，原先還不想對爆料多做回應，直到出身花蓮的反共網紅「八炯」秀出航班資訊、前立委陳柏惟曝光傅崐萁在九龍灣百樂金宴會廳發表談話的影片，傅崐萁20日才承認自己跑到香港，但他宣稱自己是去幫台灣拚觀光，要外界別再對他進行不實指控。20日晚間傅崐萁返國，陳財能特地到花蓮機場堵人，看到傅崐萁從入境大廳出來後，當面痛罵傅崐萁「中國的走狗！」

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對此，最先爆料傅崐萁偷偷去香港的曾璽文，20日深夜在臉書PO文，「從傅崐萁低調去香港，到回來有人算準時間去接機嗆聲，行程無不被掌握。我只能說，他現在不知道該相信誰了。他總覺得他在花蓮呼風喚雨，喊水會結凍，沒人敢跟他作對，他曾經一個一個修理反對他的人……但起風了啊！點點微光聚集發熱成為火星，罷免的狂風搭配人民壓抑二十年的怒火，燒向腸肥腦滿的欺主惡僕！」

他接著說：「花蓮人為何要害怕？這是民主國家啊！多少前輩流血流汗前仆後繼建立起來的國家啊！接下來傅崐萁要帶頭修『國家安全戰略法』，試圖將總統的國安責任轉移至立法院，我就問以前都沒這問題，為何現在就要轉移國安的責任到立法院呢？存的是什麼居心？光想就覺得很焦慮。花蓮人真的不用怕被查水表，再這樣下去國家都沒了，還做什麼生意？談什麼慢活呢？」

最後曾璽文直言，「我們在這場大罷免活動中不是邊陲，是最中心誒！是C位啊！廣傳給你認識的花蓮人，第二階段需要大量的外縣市花蓮人，有大約5萬人，第二階段連署需要2萬5000人，還煩請各位外縣市的台派幫忙觸及了。捍衛民主自由的生活方式，就看這一次了！」

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