南投縣農牧防疫科長謝在郎涉貪 收押禁見

南投縣府農業處農牧防疫科長謝在郎，涉犯貪污治罪條例，南投地檢署聲請羈押柰見，南投地院裁定准押。（記者陳鳳麗翻攝）

2025/02/20 23:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府農業處謝姓農牧防疫科長，因主管畜牧場許可等業務，涉收受賄賂，辦公室遭搜索，經南投地檢署檢察官複訊後，考量謝因涉犯貪污治罪條例為重罪，且有滅串證之虞，向南投地院聲請羈押獲准，南投地院法官裁定收押禁見。

南投縣府農業處農牧防疫科長謝在郎，主管的是畜牧、養雞場的管理與審查許可，以及植物病蟲害等業務，遭檢舉在業者申請許可或有變動、換發許可證時收受賄賂，檢調經一段時間的蒐證，18日發動搜索，前往南投縣府農業處搜索謝的辦公室，並傳喚1名技士和多名業者，檢察官19日凌晨複訊結束，技士9萬元交保，業者請回。

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據透露，61歲的謝在郎，擔任農牧防疫科長多年，原定3月初退休，謝員何時開始涉嫌收賄還不明確，持續由檢方偵辦中。

南投縣府在謝姓科長被收押禁見後，將由人事處簽文核請派代科長人選。縣府強調，過去並未接獲謝姓科長涉收賄的檢舉，未來將會責成政風處進行廉政法令的宣導、員工貪瀆不法的預防，並積極發掘並處理檢舉案。

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