「又來了！」 新竹市立棒球場移除覆土 綠民代酸又上場救援了

狼來了！新竹市立棒球場經市府證實，已進場進行覆土移除，但遭綠營民代酸只要市府出包，棒球場就上場救援。（資料照）

2025/02/20 23:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府斥資1.15億進行自由車場改善工程，結果發生雙北世界壯年運動會場地裁判長試騎時摔車骨折重大意外，下午市府就傳出要讓棒球場上場救援的訊息，果不其然，市府晚間就證實棒球場已展開覆土移除工程，民進黨市議員劉崇顯也開酸「狼來了～又來了！」，每當高虹安市府團隊出包，就要拉棒球場救援，就像放羊的孩子一樣不斷說謊，從來就沒有想要認真改善球場。

對此，市府也證實有收到法院公文，可解除保全證據，目前先開始移除覆土，就安全性問題先行降載。

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劉崇顯也狠酸，市府只要出包，就會找棒球場上場救援，但已讓市民與球迷朋友看破手腳，高虹安跟邱臣遠去年在議會答詢時曾承諾，要在今年下半球季讓職棒得以開打，但直到現在今年賽程仍沒有新竹棒球場的身影，與其不斷用老把戲不斷的欺騙市民，不如具體給個時間表告訴大家，何時能夠將球場還給大家吧！

新竹市立棒球場改善工程因承包商聲請保全證據停滯不前，就在上午發生自由車場裁判長摔車意外後，下午市府人員就傳出棒球場已有工程車進出，而市府也證實已收到法院公文，目前先開始移除覆土，就安全性問題先行降載。

不過，至於法院收到台灣省技師公會的結構安全鑑定結果如何，市府並未說明，強調已收到可解除保全證據，將在符合法規、結構安全條件下，盡速重啟。另市府人員提到，不管鑑定結果如何，市府已與巨佳解除合約，後續市府會進行覆土移除工項，至於球場改善工程細設審查及後續發包作業，也會持續進行，以重啟球場為目標。

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