總預算刪減額翁曉玲竟要中央自己按計算機 王婉諭傻眼：連AI都無解

王婉諭表示，立院送出的中央政府總預算案審查報告未列最終刪減額，連AI都沒辦法給出正確答案。（資料照）

2025/02/21 00:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕拖了將近一個月，立法院終於在19日送出114年度中央政府總預算案審查報告，但內容根本「複製貼上」，而且史無前例沒有明列最終刪減額，僅丟下一句「行政院核實辦理」。國民黨立委翁曉玲竟稱，各部會再笨也可以用計算機去算出來。對此，時代力量黨主席王婉諭說，數學無法解決國會亂審出來「自相矛盾」的結果，連AI都沒辦法給出正確答案！

王婉諭20日晚間在臉書發文，「花了29天，立法院終於在昨天正式送出預算審查報告。但這份報告，還是算不出總共到底『刪減、凍結』了多少預算。對於這個荒謬的窘境，身為罪魁禍首之一的國民黨立委翁曉玲，事不關己、大言不慚的說『數發部不是有一群 AI 科技人才，難道不會發展一套系統計算？就算再笨，各部會也可用計算機一筆一筆計算出來吧？』」

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王婉諭傻眼指出，「翁曉玲委員，數學無法解決國會亂審出來『自相矛盾』的結果。不過，既然你都提了，我就發揮理組人『實事求是』的精神，幫你把這份報告丟進去AI看看。我將整份報告提供給 ChatGPT，請它根據報告的文字內容，告訴我今年總預算的刪減額度到底是多少？ AI的答案是2075億7425萬9千元。但翁曉玲委員，你知道嗎，這整份審查報告中，從頭到尾沒有出現這個數字。為什麼會這樣？因為AI不知道，立法院居然連『通刪』跟『個別提案』到底何者優先，都沒講清楚。」

王婉諭指出，「立法院審查報告，針對歲出審查的結果，可以整理成以下兩點說明。第一，各委員會審查結果計減列67億3763萬元＋院會表決（除通案減列決議外）減列1068億6162萬9千元，共計減列1135億9925萬9千元。第二，通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列。」

「關鍵就在第二點『通案統刪不低於939億7500萬元』。依照過去的慣例，通案統刪是包含在第一項的委員會審查結果中。一隻牛不會被剝兩層皮，那既然第一項已經刪了1136億，自然就不用再另外補足。但今年，立法院的審查卻沒有把這個原則談清楚。按今年通案決議所列的項目，包含旅費、水電費、特別費等等，刪減的金額是301億，和通刪決議金額差了638億7500萬元。如果『通案統刪』和『委員會、院會提案』完全分開刪，那就是1136億+939億＝2075 億，也就是AI所算出的這個數字。」

「那為什麼立法院不敢大方的在報告中寫出2075億7425萬9千元？因為這代表行政院還要另外找地方自砍638億7500萬。怎麼找？行政機關沒有國會審查的結論，根本不知道怎麼做。藍白多數的立法院直接擺爛，也不敢扛下責任告訴行政院，要怎麼砍這638億。連計算規則都講不清楚的算式，請問全世界有哪個AI解的了？」

王婉諭接著說：「除此之外，還有一些預算提案相互衝突，但因為沒有討論，所以有預算被刪到變成負的。為了因應這種史無前例的狀況，這次立法院預算審查報告，有一個前所未有的創舉，就是多出了一章院會通過的『新增通過決議』。因為今年預算的審查，完全沒有經過實質協商。有『幾百個』提案，是在黨團協商階段才提出的，直接送到院會胡亂表決，才導致有一筆預算被刪兩次，刪到不夠刪的問題。」

「對於這個問題，立法院的解答是『各委員會審查結果』依『新增通過決議』辦理，也就是院會審查的效力，超越委員會審查。委員會中心主義成了一場笑話。此例一開，像今年陳玉珍這種毫無新聞、影視專業的外行立委，完全沒在委員會參與討論，卻可能提案刪光公視預算的情形，將源源不絕的出現。」

王婉諭最後表示，「直到現在預算都沒算清楚，會有什麼影響？要提醒大家的是，總預算的問題，不會因為立法院把報告送到行政院就結束。立法院的審查報告沒有把通刪規則講清楚，把刪減總額列出來，行政院到底要不要自己通刪、要怎麼刪，沒人知道。在這種情況下，各機關沒辦法依《預算法》第55條，按照立法院通過、總統公布的法定預算，編造歲入、歲出分配預算。」

「這種史無前例的僵局，合憲的解決方法只有一條路，就是行政院提出覆議，立法院通過覆議，重新好好審查預算。正告藍白立委，總預算覆議，是你們解套的方法，如果繼續反對覆議，那什麼AI都無法給你們答案。」

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