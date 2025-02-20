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    桃市罷免查詢單限1天回覆 罷團：擺明讓民眾措手不及

    桃園市罷免第二選區立委涂權吉公民團體進行罷免連署作業。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

    桃園市罷免第二選區立委涂權吉公民團體進行罷免連署作業。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

    2025/02/20 22:09

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市選舉委員會開始寄出罷免查詢單，查對罷免提議資料，罷免各選區立委的民眾涂今天陸續都有收到，不過限明天前寄回，引罷團反彈，罷免第1選區立委牛煦庭的領銜人、聯合罷免團隊發起人之一的陳曉煒質疑，為什麼僅給1天的時間，不能壓下週一嗎？也有罷團指出，南投選區有整整7天作業，桃市的作法，擺明就是讓民眾措手不及。

    陳曉煒提到，桃市選委會僅給1天的時間寄回查詢單，試問如果這個掛號信大家因為上班沒有接到，那是不是就錯失了回覆的機會？

    桃園市罷免第2選區立委涂權吉「全力一擊．罷免涂權吉」團隊行動發言人Rick今說，桃園市選舉委員會雖然將罷免查詢單掛號寄過來，但是在桃園6選區收到的狀況，民眾幾乎都是今天收到，明天就得寄回，而且是平日時段沒跨假日，如果有些人在外地工作，就可能來不及寄，但南投選區是13日收到，廿日前寄出就好，含跨假日有整整7天作業時間，團隊對於桃園市政府、選舉委員會的操作，深表遺憾，呼籲民眾收到查詢單的話，盡量趕快回寄。

    罷免第五選區立委呂玉玲團隊今午也發出聲明表示，桃市選委會的行為，團隊不得不懷疑，這是一場有計劃的刁難與打壓，今天才收到查詢單，卻要求明天回覆，這樣的做法，擺明就是讓民眾措手不及，甚至根本來不及準備回應，更離譜的是，查詢單上的公章竟然沒有日期，是行政怠惰，還是別有用心？這不是刁難，什麼才是？正常行政程序應給予合理的時間回覆，但這樣緊迫的時限，顯然是行政不公，甚至有政治操作的嫌疑。

    罷免第五選區立委呂玉玲團隊於桃市龍潭區「作茶人家」手搖飲店進行二階意向調查。（罷免第五選區立委呂玉玲團隊提供）

    罷免第五選區立委呂玉玲團隊於桃市龍潭區「作茶人家」手搖飲店進行二階意向調查。（罷免第五選區立委呂玉玲團隊提供）

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