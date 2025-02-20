北市罷免友善店家狂遭「查水表」 罷團力挺：請大家多多支持

罷免徐巧芯「剷除黑芯」發言人Roger說，罷免團隊會用具體的行動、多方管道來支持現在和未來的所有友善店家，讓他們能繼續協助推動公民應有的權利。（記者林承鴻攝）

2025/02/20 21:25

相關新聞：

否認對挺罷免店家「查水表」 北市府：民眾檢舉可以不查嗎？

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市多個罷免友善連署店家遭人向市府各局處檢舉，市府單位接連上門「查水表」。罷免台北市國民黨立委徐巧芯和羅智強的團體今（20）日呼籲台北市政府不要剝奪人民罷免的權利，會持續以具體行動支持所有友善店家。

請繼續往下閱讀...

罷免徐巧芯「剷除黑芯」發言人Roger說，2月11日就接到有店家被檢舉的消息，2月12日到2月19日陸續有市府局處到罷免友善店家稽查，6間店總共有5間被查，來稽查的相關局處多達10個，是非常完整的檢舉。他對第一線稽查人員說辛苦了，因為這件事讓他們多了很多不必要的工作負擔，很多稽查的原因都是子虛烏有，羅織出來的。

罷免羅智強「大安強強滾」領銜人周先生一開始認為「查水表」可能只是個案，但這週大安區的友善店家和NGO開始陸陸續續有類似狀況發生。他回想到以前在歷史中看到的國民黨白色恐怖，直到現在看到這些店家所承受的壓力終於能夠體會。

周先生說，已跟這些友善店家與NGO團體溝通說明，希望不要影響到他們日常的工作和生意，而他們都說會堅持下去，這讓「大安強強滾」團隊非常感動。

Roger強烈譴責濫用公權力來阻撓罷免的行為，他說，公民只是在實行公民基本的權利，希望蔣萬安市府跟徐巧芯等國民黨立委能夠自律，呼籲支持者或身邊的團隊不要再惡意檢舉稽查。Roger說罷免團隊會用具體的行動、多方管道來支持現在和未來的所有友善店家，讓他們能繼續協助推動公民應有的權利。

周先生呼籲台北市政府不要剝奪人民對於自由選擇的權利，在台灣這片土地的每個人，都非常清楚自由的空氣非常難能可貴。接下來會持續尋找更多的友善店家，團隊背後有非常強的律師團，還有非常優秀的公民，會站在這些友善店家後面，希望大家多多支持友善店家，讓他們繼續勇敢的往前走。

罷免羅智強「大安強強滾」領銜人周先生希望大家多多支持友善店家，讓他們繼續勇敢的往前走。 （記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法