酸蔣萬安只會說依法行政 林宜正：應公開宣誓保障市民罷免權

辜寬敏基金會副董事長林宜正（右2）認為台北市長蔣萬安應公開宣誓會全力保障台北市民能放心行使罷免權。（記者朱沛雄攝）

2025/02/20 20:41

〔記者林承鴻／台北報導〕辜寬敏基金會、左轉有書、陳文成基金會以及台灣公民人權聯盟18日同一天遭台北市政府各局處上門「查水表」，辜寬敏基金會副董事長林宜正批評台北市長蔣萬安只會以「依法行政」回應干擾罷免行動的惡意檢舉，不如以後放錄音帶就好，他認為，市長應公開宣誓會全力保障台北市民能放心行使罷免權。

林宜正說，政治的態度會決定一個政治人物的高度，他批評蔣萬安今天作為台北市長的表現是一位「政治侏儒」，面對干擾罷免情事一再發生卻置身事外，任由公務員無奈帶著上級命令去「查水表」，他說市府人員當天到基金會稽查時他也在場，可以直接感受到市府人員很無奈在執行工作。

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林宜正說，自己以一個台北市民身份，強烈要求蔣萬安負責任出來表態，針對惡意檢舉現象公開宣誓會極盡全力保障市民行使罷免的權利，不能躲在後面毫不負責。他表示，絕對不希望有任何人藉由這次人民行使罷免權的過程，來破壞台灣的民主生活跟精神，指蔣萬安再不出來，就真的如同是國民黨立委傅崐萁一樣的「政治侏儒」。

林宜正指出，今天已經非常明顯的有一批人躲在黑暗處，試圖用各種不合理的方式阻礙人民行使憲法所保障的罷免權，質疑到底是誰在害怕，批評躲在暗處的這一群人，就是妨礙台灣民主的政治蟑螂，並要向他們喊話「我們不怕，我們會集結更多力量」，作為希望參與這場罷免行動的所有人跟店家最強大的後援。

林宜正也提到，過去贊成罷免的民眾比例較低，但最近的民調顯示，贊成罷免的人數比例已超越反對者，認為人民有智慧判斷這些立委是否適任，以及其在立法院的政治作為是否為人民所接受。

台灣公民人權聯盟辦公室主任黃思維律師（左起）、陳文成基金會執行長張龍僑、左轉有書負責人張慧如、辜寬敏基金會副董事長林宜正、台北市議員林亮君等人20日召開記者會，對於市府刻意透過行政手段刁難公民行動提出譴責，要求蔣萬安市長不要為難基層公務員，身為民選首長更應該尊重民意展現，不要帶頭妨礙公民權利的行使。（記者朱沛雄攝）

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