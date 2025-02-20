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    要矢板明夫滾回日本 黃揚明道歉：奉勸外國人不要干預我國政治！

    黃揚明（圖）要矢板明夫，「身為外國人不要介入、干預我國政治」。（圖翻攝自黃揚明臉書）

    黃揚明（圖）要矢板明夫，「身為外國人不要介入、干預我國政治」。（圖翻攝自黃揚明臉書）

    2025/02/20 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體人、「印太戰略智庫」執行長矢板明夫近期因為評論大罷免，被名嘴黃揚明嗆聲稱「外國人不得針對支持或反對罷免發表意見」，違反了《選罷法》，還要他「滾回日本！」矢板明夫昨（19日）晚回應直言，台灣並沒有任何法律限制外國人對台灣的政治發表意見，黃揚明這番發言可能會讓外國人對台灣產生誤解與恐慌。不過今天（20日）黃揚明再次對矢板明夫放話：「奉勸您身為外國人不要介入、干預我國政治！」

    黃揚明18日在政論節目上呼籲國民黨的人去檢舉矢板明夫違反選罷法，理由是因為矢板明夫評論了大罷免，選罷法中有規定，只要罷免在被提議、提出之後，外國人不可以針對支持或反對罷免發表任何意見。說到後來情緒起來，黃揚明還怒嗆矢板明夫「滾回日本去！」

    矢板明夫19日在臉書發文表示，直言黃揚明說他違反選罷法是對法律的錯誤認知，今天的台灣並沒有任何法律限制外國人對台灣的政治發表意見，且台灣的言論自由來之不易，是所有人都應該珍惜、呵護的，「如果真的按照黃揚明所說的，在今後長達至少半年的罷免期間，完全不能對這件事發表意見，對在台的外國人來說，將是一個多麼壓抑的社會？」

    矢板明夫直言：「黃揚明和某新聞台在沒有求證的情況下發表不負責任的虛假言論，可能破壞國際社會對台灣的印象，還可能讓看到這個節目的外國人，對台灣社會產生誤解和恐慌，有可能觸犯了『散佈謠言，影響公共之安寧』（《社會秩序維護法》第63條第1項第5款），應該及時更正、道歉。」

    對此，黃揚明今天透過臉書發聲「道歉」，但卻讓人感覺語帶威脅，「向矢板明夫先生道歉，本人日前發言若有不察及冒犯，在此道歉。但還是奉勸您身為外國人不要介入、干預我國政治，除非您申請歸化中華民國國籍。」且該篇貼文被黃揚明設定成不能留言的狀態。

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