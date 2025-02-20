旅行業者喊話不要用觀光「小兩會」卡關 陸委會：稍安勿躁

陸委會發言人梁文傑今天強調，希望大家能夠「稍安勿躁」，讓兩岸觀光有好的開始。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/20 20:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕旅行公會全聯會榮譽理事長姚大光日前發表公開信指出，陸委會今年1月13日會見全聯會理事長時說「沒有禁團令」，他更喊話不要再用「觀光小兩會先協商」來卡關。陸委會發言人梁文傑今天強調，好的開始就是要先討論，希望大家能夠「稍安勿躁」。

梁文傑指出，能理解專注兩岸的旅行業者有些迫切感，政府政策沒有改變，希望兩岸觀光有好的開始，必須要先討論。兩岸旅遊未來不能說斷就斷、低價團、一條龍或被某些人把持，希望大家稍安勿躁，讓兩岸觀光有好的開始。

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關於「小兩會」上次何時溝通協商？台旅會發函給中國海旅會後，中方有無回應？梁文傑回應，「小兩會」上次正式溝通協商是2016年，之後就是一般事務性事物聯繫，例如中客在台灣有緊急事務，台灣旅客在中國有緊急情況，旅展參訪活動也都有。目前中方沒有回應，希望中方盡速回應，也跟在台辦事處聯繫，但他們沒獲得授權回應。

梁文傑說明，為何要有「小兩會」是我方認為有些事情要談，但對方不認為有事情要談，觀光要恢復定會有些問題，我方希望能先溝通，目前政府立場是希望先談一談，「要談的事與政治無關」，是談旅遊相關的事。

針對中方認為應該先開放、再溝通，梁文傑則說，這表現出他們有一定靈活性，我方已經預見開放會有一些問題，兩邊差距並不大，只是一念之間差異，先談談何妨。

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