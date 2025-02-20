疑領中國身分證30多人被約談 內政部：10人被取消台灣戶籍

內政部次長吳堂安（左三）今出席部務會報會後記者會，回應媒體提問。（記者謝君臨攝）

2025/02/20 19:42

〔記者謝君臨／台北報導〕網紅「八炯」日前爆料指稱全台逾20萬國人申辦中國身分證。內政部長劉世芳5日表示，內政部已約談30多人調查，過年前有3人被取消戶籍。內政部次長吳堂安今（20）日再更新進度，指經移民署通知當事人陳述、表達意見後，目前已有10人被取消中華民國戶籍，會繼續查辦下去。

八炯日前發布的中國統戰紀錄片中，有統戰仲介稱台灣已有20萬人領有中國身分證。對此，劉世芳強調，內政部一定會徹查此事，這與法理台獨、法理統一無關，台灣是法治社會，將依照「戶籍法」、「國籍法」規定處理。劉說，身為內政部長，她的職責就是維護中華民國的最大利益。

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吳堂安今出席部務會報會後記者會，被詢及是否有和陸委會討論相關修法方向。他說，有關兩岸條例修法進度，陸委會若有需要，內政部都會配合檢討。

吳堂安進一步指出，移民署這幾個月來所收到的，目前是30多個案例，而在移民署通知當事人陳述、表達意見之後，現在有10人已廢止其台灣戶籍資料，其他部分都會陸續詳查。他強調，只要民眾檢舉，或掌握相關確實事證，都會通知當事人到移民署陳述，會持續清查辦下去。

此外，針對近來爆發役男逃兵事件，內政部昨表示，經過清查，還有80個涉及以不法方式逃避兵役的個案，已移送法辦。吳堂安今重申，針對這些體檢的相關內容，未來役政司會重新審視役男體檢的標準認定，也會就教其他相關部會給予協助。

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