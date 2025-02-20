聯繫日本外務大臣挺台 卓揆感謝衛藤征士郎

行政院長卓榮泰今天接見「日本台灣親善協會會長衛藤征士郎前眾議員一行」。（記者鍾麗華攝）

2025/02/20 20:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（ 20）日接見「日本台灣親善協會會長衛藤征士郎前眾議員一行」時致詞表示，近日美日領袖峰會，以及美日韓外長會議後的聯合聲明，皆重申台海和平穩定重要性、敦促兩岸和平解決問題、反對任何以武力及威嚇片面改變現狀，也支持台灣有意義參與國際組織等內容，而這得感謝衛藤征士郎在幕後做非常了大的努力，積極與日本外務大臣岩屋毅聯繫。

衛藤征士郎則說，確實在日美領袖峰會前，有聯繫岩屋毅，希望將重申台海和平穩定重要性等文字納入聲明中，最後看到結果呈現，讓他非常安心。過去「台灣有事等於日本有事」這句話在台灣相當流行，但未來期待雙方朝向「日本無事、台灣無事，台灣無事、日本無事」的方向共同努力，

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卓榮泰也強調，台灣身為全球民主夥伴的一分子，將持續強化自我防衛力量，並與日本等理念相近國家攜手合作，確保台海以及印太地區的自由開放，以及守護全球的和平穩定與繁榮。

卓榮泰表示，台日雙方民眾互訪頻繁，彼此是重要貿易夥伴，台積電熊本廠也成為台日高科技產業合作的重要象徵，雙方在供應鏈、技術，以及人才培育上都有很高的互補性，行政院經濟外交工作小組以及相關部會都高度重視與日本的合作，期待雙方強化可信賴的民主供應鏈，避免受威權國家經濟脅迫。

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