為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    聯繫日本外務大臣挺台 卓揆感謝衛藤征士郎

    行政院長卓榮泰今天接見「日本台灣親善協會會長衛藤征士郎前眾議員一行」。（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰今天接見「日本台灣親善協會會長衛藤征士郎前眾議員一行」。（記者鍾麗華攝）

    2025/02/20 20:07

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（ 20）日接見「日本台灣親善協會會長衛藤征士郎前眾議員一行」時致詞表示，近日美日領袖峰會，以及美日韓外長會議後的聯合聲明，皆重申台海和平穩定重要性、敦促兩岸和平解決問題、反對任何以武力及威嚇片面改變現狀，也支持台灣有意義參與國際組織等內容，而這得感謝衛藤征士郎在幕後做非常了大的努力，積極與日本外務大臣岩屋毅聯繫。

    衛藤征士郎則說，確實在日美領袖峰會前，有聯繫岩屋毅，希望將重申台海和平穩定重要性等文字納入聲明中，最後看到結果呈現，讓他非常安心。過去「台灣有事等於日本有事」這句話在台灣相當流行，但未來期待雙方朝向「日本無事、台灣無事，台灣無事、日本無事」的方向共同努力，

    卓榮泰也強調，台灣身為全球民主夥伴的一分子，將持續強化自我防衛力量，並與日本等理念相近國家攜手合作，確保台海以及印太地區的自由開放，以及守護全球的和平穩定與繁榮。

    卓榮泰表示，台日雙方民眾互訪頻繁，彼此是重要貿易夥伴，台積電熊本廠也成為台日高科技產業合作的重要象徵，雙方在供應鏈、技術，以及人才培育上都有很高的互補性，行政院經濟外交工作小組以及相關部會都高度重視與日本的合作，期待雙方強化可信賴的民主供應鏈，避免受威權國家經濟脅迫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播