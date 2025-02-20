民團招攬台生赴中參加統戰研習營 我方單位竟與中共黨政軍機構合作

中國海協會近日舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，以大熊貓為廣告噱頭，由台灣發展研究院在網路招攬「首來族」赴四川8天7夜，開幕儀式竟由國台辦勉勵台生要促進祖國統一。（圖擷取自臉書粉專）（記者陳鈺馥攝）

2025/02/20 19:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海協會舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，以大熊貓為廣告噱頭，由台灣發展研究院在網路招攬「首來族」赴四川8天7夜旅遊。11日開營儀式上，國台辦副主任吳璽鼓勵39名台生堅決反對台獨，為推進祖國統一，貢獻青春力量。陸委會發言人梁文傑今天（20日）指出，我方單位與中共黨政軍機構進行合作，涉及兩岸條例第33條之1規定，將再進一步了解。

為加強對台灣青年統戰，中國海協會利用寒假舉辦研習營活動，鎖定未曾到過中國的「首來族」，今年以古蜀文明、大熊貓為宣傳，委由「財團法人台灣發展研究院」招攬台生參加，團費2萬2000元，含機票、交通、參訪及住宿費用，有政大、中原大學等學生參加。

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台灣發展研究院官網所公布「2025冬季中華文化研習營成都團」招生簡章顯示，此團宗旨是為增進台灣青年對兩岸文化研習、科技文創、青年就業等大陸發展進程的認知；凡國內各大專院校在學學生，含碩博士研究生，年齡35歲以下者，首次辦理台胞證者，可報名參加；研習日期2月10日至17日。

簡章載明，大陸接待單位是「海峽兩岸關係協會」。研習營抵達研習地點後，由主辦單位「海協會」指派接待學校，負責接待事務；中方安排團員入住維也納國際酒店，參觀成都大熊貓研究基地、成都市電視台、峨嵋山、武侯祠等景點，國台辦副主任在開營儀式致詞。

吳璽在開營儀式致詞指出，台青要與大陸青年攜手同行，堅守民族大義，共同弘揚中華文化，堅決反對台獨，積極推動兩岸關係融合發展，為推進「祖國統一」、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，對岸各單位幾乎都有在辦理研習營，海協會所辦的這個活動是委託四川省台辦舉辦，四川省台辦再委託台灣發展研究院這個單位幫忙招攬學生。

梁文傑強調，這件性質在我方看來，就是我方單位與中共黨政軍機構進行合作，兩岸條例第33條之1有相關規定，我方將再進一步了解個案情形。

關於退將赴中參加更高層級活動，政府幾乎沒什麼處罰，是否有「管民不管官」狀況。梁文傑回應，並沒有「管民不管官」，前陣子有一位去香港參加和統會活動的退將（指國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠），政府有根據兩岸條例做出裁處，他現在已經向行政院提起訴願。

梁文傑進一步說，中華文化研習營這個案子，學生是被招攬對象，我方在意的是，中共黨政軍機構委託台灣的機構、團體、組織幫忙執行某些業務，這樣就構成兩岸條例第33條之1情形，「我們沒有指責學生，我們在意的是，那些接受中共黨政軍組織委託的團體」。

中國海協會近日舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，由台灣發展研究院在網路招攬「首來族」赴四川旅遊。圖為8天7夜每日行程。（圖擷取自台灣發展研究院官網）（記者陳鈺馥攝）

陸委會發言人梁文傑今天指出，我方單位與中共黨政軍機構進行合作，涉及兩岸條例第33條之1規定，將再進一步了解。 （記者陳鈺馥攝）

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