批藍營操作罷免領銜人個人行為 林亮君：台灣公民有權關心政治

台北市議員林亮君認為，不用得是「完人」才能參與公民行動，只要是台灣公民，就有權利關心政治。（記者林承鴻攝）

2025/02/20 20:20

〔記者林承鴻／台北報導〕聯電創辦人曹興誠近日遭名嘴謝寒冰爆料，指他2015年有中國小三，謝並散布私密照。台北市議員林亮君認為，不用得是「完人」才能參與公民行動，只要是台灣公民，就有權利關心政治。陳文成基金會執行長張龍僑說，針對罷免案，應該回過頭來看整個議案，而不是只看領銜人個人。

曹興誠為罷免台北市藍委徐巧芯的領銜人，林亮君說，當這些領銜人決定走到第一線之前，想必心中都已經做好準備面對各界的檢視，但重點是為什麼這次會引起全台大罷免，是因為國民黨和民眾黨從去年擴張立委職權，一直到財劃法、憲法訴訟法及選罷法修法，再到這次刪減凍結總預算等行為，引起全民憤怒。

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林亮君指出，個人的行為和私德並不會影響罷免行動，質疑難道必須是一個完美的人、好寶寶才能參與公民行動或關心台灣社會嗎？林亮君認為，只要是台灣公民，就有權利表達對台灣政治的不滿和對政治人物的期待，並要藍白兩黨立委誠實面對自己在立法院所做的事，好好跟選民交代，才是正本清源之道。

左轉有書負責人張慧如說，是因為看到立法院亂七八糟的狀況，認為這是公民應盡的義務，因此主動成為連署點，在店內放置罷免連署書，並非為了「某一個誰」，不會因為任何領銜人做了什麼事而改變行為。

張龍僑說，大家並不是要選領銜人當立法委員，他們也是提議人之一，應該要看整個提案，而不是個人的行為。台灣公民人權聯盟辦公室主任黃思維律師提醒，選罷法104條規定，若深度偽造罷免案領銜人的聲音、影像或電磁紀錄，意圖使罷免案通過或否決者，可處5年或7年以下有期徒刑。

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