朱立倫：罷免桃園6席藍委是民主危機

國民黨主席朱立倫今出席桃園市黨部新春團拜，針對6席立委被民團鎖定罷免一事表示，這是台灣民主空前危機（記者謝武雄攝）

2025/02/20 19:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨主席朱立倫今出席桃園市黨部新春團拜，針對桃園市6席立委被民團鎖定罷免一事表示，這是台灣民主空前危機，6位國民黨立委為桃園爭取逾億元建設經費，通過財畫法更讓市府每年增加259億元，，4年至少增加1000億元，如此對地方貢獻卻遭到民進黨以罷免手段威脅，呼籲大家團結一致，不能讓為地方打拚的立委遭受不當待遇。

國民黨桃園市黨部今在桃園市議會進行新春團拜，市長張善政、黨部主委黃敏恭、立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華等六人全部到場，市議會黨團總召林政賢及多位黨籍議員都出席活動。

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朱立倫表示，經過6位立委努力，終於通過25年未修改的財劃法，讓桃園市1年增加259億元，4年至少增加1000億元，但民進黨反對把錢給桃園，另外6位立委也協助通過80歲長輩免巴氏量表等多項法案，如此為地方打拚的優質立委，罷免完全沒有道理。

張善政也認為，桃園6名立委在立法院爭取預算、資源、協調政策方面火力全開，表現有目共睹、可圈可點，6名立委對桃園貢獻功不可沒，罷免莫名其妙，選舉就像奧運比賽，輸了4年後再來；桃園6位立委一個都不能少，全部都要留下來爭取桃園的建設。

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