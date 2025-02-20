中國海警農曆年後3闖金門海域 海巡併航監控、廣播驅離

中國海警船（左）闖入金門水域，海巡署預置巡防艇（右）快速反應，全程併航監控驅離。（金門海巡隊提供）

2025/02/20 19:18

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第12巡防區今天在金門南方海域，偵獲4艘中國海警船闖入金門水域，經海巡署預置巡防艇快速反應，全程併航監控，中國海警船約2小時後駛離金門限制水域，這是中國海警船農曆年後第3度闖入金門水域，也是去年2月14日至今第59次侵擾金門。

金馬澎分署指出，下午2點多就在金門南方海域發現4艘中國海警船，我方海巡隊立即調度線上巡防艇前推至限制水域線上監控應對；下午近3點時，中國海警「14515」 、「14605」、「14608」 及「14602」等4艘船，分別自金門料羅東南、翟山南面2處同時闖入我國水域，隨後採2艘2組編隊方式航行，海巡署隨即以預置的4艘巡防艇，近迫併航拒止海警船進入我國水域，同時透過無線電廣播，嚴正要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於下午5點駛離金門限制水域。

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海巡署表示，中國海警繼2月14日、18日，已是本週第2次襲擾金門，且自去年「0214（中國快艇越界金門海域翻覆案）」迄今已達59次。面對中國海警持續性破壞金門水域安全秩序，海巡本於對中華民國主權及法律確信，也將持續以不畏懼、不退讓、不迴避態度，積極正面應對中國的挑戰與威脅，確保國家安全。

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