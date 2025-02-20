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    擬修法納管中國居住證 陸委會：希望公務員誠實申報

    陸委會對於台灣民眾申領中國居住證，研擬修兩岸人民關係條例納管。陸委會發言人梁文傑今日表示，在那之前會先對公務人員，因為台灣公務人員不會有在中國居住半年的可能性，希望公務員能誠實申報。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會對於台灣民眾申領中國居住證，研擬修兩岸人民關係條例納管。陸委會發言人梁文傑今日表示，在那之前會先對公務人員，因為台灣公務人員不會有在中國居住半年的可能性，希望公務員能誠實申報。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/02/20 18:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統上週五宣布，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革。陸委會對於台灣民眾申領中國居住證，擬修兩岸人民關係條例納管。陸委會發言人梁文傑今日表示，在那之前會先針對公務人員，因為台灣的公務人員，理論上不會有在中國居住半年的可能性，希望公務員能誠實申報。

    梁文傑表示，關於申領中國身分證或護照，查到就是取消台灣身分。中國居住證部分，如果涉及權利義務就必須修兩岸條例，還在審慎研議中。在那之前會針對公務人員，因為理論上台灣的公務人員，不會有在中國居住半年的可能性，如果有居住證的話，希望公務員能夠誠實申報，這是為了維持對國家的忠誠度。

    關於納管中國居住證外，政府是否研議其它修法？梁文傑說明，台灣人民若擔任中國黨政軍職務，兩岸條例最高是罰50萬元，對很多人來講，若擔任黨政軍職務，根本不在乎這50萬元，這是兩岸條例部分，類似例子不勝枚舉，討論將會是全盤性的，居住證只是其中一項。

    在中國居住證納管方面，目前修法考量及進度？梁文傑回應，主要考慮是，中國居住證是2018年推出，當時拿居住證有一些條件，例如居住半年以上、有正當職業或連續居所或就學，最近中方條件越放越寬，台灣不少旅行社和代辦公司打著去中國辦銀行卡和居住證，過去的人顯然不是住在對岸或在那就業、就學。

    梁文傑談及，中方若只是針對在中國的台商、台幹發證，根據原來條例繼續執行是影響不大，但現在條件越放越寬，幾乎沒有設限，我方就須考量其目的。過去兩岸是堅持單一身分制度，現在在福建不是這樣，去福建領證不用上繳台灣身分證，這些措施都有疑慮才會有相應做法。

    關於國人申辦中國證件查處困難，該如何納管才有實質效益？梁文傑說，政府對任何事情管理，當要納管就需考慮納管成本。目前確實有些困難，因為隱蔽性很高，很難查證，所以要想一套好的方式處理，這些都在討論中。

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