傅崐萁認了去香港「為台灣拚觀光」 綠委：為何偷偷摸摸？

傅崐萁承認18日去了香港。（資料照）

2025/02/20 21:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁17日、18日接連缺席藍營智庫記者會、立院朝野協商，但2天的理由卻截然不同，18日當天更被爆出偷偷跑到香港。面對連日輿論批評，傅崐萁今天（20日）終於承認去了香港，但稱是去幫台灣拚觀光，要求外界停止散播不實指控。對此，被傅崐萁點名「感謝關心」的民進黨立委林俊憲、王定宇，相繼對傅崐萁提出質問，納悶既然是推廣觀光這樣的好事，為何要偷偷摸摸？

傅崐萁17日缺席藍營智庫記者會，理由是重感冒，隔天朝野協商缺席，原因變成出國，但當天晚上被爆出偷偷跑去香港，而後傅崐萁又在臉書貼健身照宣稱自己「在家休養調整」，疑似企圖營造自己在台灣，被林俊憲和王定宇等人嘲諷。但昨天（19日）反共網紅「八炯」秀出傅崐萁赴港的航班資訊，前立委陳柏惟今天（20日）也曝光傅崐萁在香港發表談話，自稱「代表台灣政府」要與香港在觀光產業進行合作的影片，狠狠打臉傅崐萁。

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似乎眼看紙包不住火，傅崐萁今下午在臉書發文稱，「感謝各位親朋好友、林俊憲、王定宇委員的熱切關心，經過幾日休養，身體不適狀況已減緩，為避免綠營與側翼網軍惡意中傷，崐萁我也在此和大家報平安及近日行程的安排，歡迎各位交叉檢視，也請有心人士停止散播不實指控。」

傅崐萁稱，他從2/18週二上午到中午都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並且同時準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料，並於晚上近8點前往花蓮機場搭乘香港快運航空UO153航班直飛香港。傅說，他自費參加2/20開展的香港觀光博覽會，希望引進觀光人潮，大力提振花蓮經濟，同時為台灣觀光產業加油。

對此，林俊憲稍早在臉書回應：「好啦，傅總召出來回應了，還特別點名我，原來是白天重感冒、晚上8點搭飛機去香港，一切合情合理，請勿質疑。只不過，我還有幾件事想請教傅總召，第一，您為何要在致詞時自稱『代表台灣中央政府』？自己偷偷跑去香港，行程被爆料才不情願公開，中央政府在沒被知會的情況下『被代表』了？第二，既然是推廣觀光這樣的好事，何以偷偷摸摸？此行是否還有見什麼人？而且您都敢公開致詞自稱代表中央了，是不是也私下冒用中央的名義，談了什麼事情？」

王定宇也透過臉書質問：「剛剛知道中國國民黨傅總召點名定宇，我來簡單回應一下。首先，為什麼去香港要遮遮掩掩，理由和地點一變再變，缺席黨團協商，被民眾揭露在香港後，才被動式大方公開，去香港推展花蓮觀光是好事，為什麼不能第一時間大方說明？再來，總預算亂砍，到現在刪減數還無法清楚列出，韓國瑜院長召開黨團協商，傅總召卻已打算去香港，是傅總召不理會韓院長召集會議，或是自始就計劃不想好好處理影響國家人民甚鉅的總預算亂象？最後，你憑什麼自稱代表台灣中央政府？說這句話的時候，現場有無中共官員在場？」

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