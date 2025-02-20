HFX論壇致詞 吳釗燮：預防中國侵略最好方法是做足準備

國安會祕書長吳釗燮20日出席2025「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）開幕式。（記者方賓照攝）

2025/02/20 18:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今日登場，國安會秘書長吳釗燮於下午的「台北對談」（TAIPEI CHAT）會議表示，我們無法猜測中國是否會侵略台灣，最好的預防方法就是做足準備，並強調如果政府預算被刪減，會使用特別預算提高整體國防預算。

談及川普批評台灣「偷走」晶片產業，並揚言對半導體課稅、與中國達成新的貿易協定，吳釗燮說，在過去幾年間，台灣與理念相近國家的關係因為美國而升溫，他認為，川普對台灣的支持會持續保持強勁。

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吳釗燮也說，台積電從零開始，沒有從任何地方偷任何東西，「我只知道有個人會搶別人生意，是我們的鄰居惡霸」。

針對國防預算，吳釗燮表示，面對現今的國際局勢，台灣需要有更多國防投資，如果政府的預算被砍，政府會用特別預算提高整體國防預算；民進黨於2000年至2008年執政時，也曾面對立院少數的窘境，當時反對黨一方面使政府無法動彈，一方面又指責執政黨不做事，是台灣民主的艱難時期。

吳釗燮說，我們必須相信人民，當人民感受到預算刪減已經傷及普通人，他們會有自己的判斷，對國際社會，他們也可以扮演角色，尤其是中共對台灣施加更多壓力時，台灣必須負起更多責任是共識，也是台灣政府要做的。

被問到若北京有所動作，會選擇攻擊或是封鎖台灣？吳釗燮說，他無法代替北京回答，但有說法稱中國會遵循「孫子兵法」所言「不戰而屈人之兵」，會對台施壓、孤立台灣，藉由假訊息及認知作戰等手段，讓台灣民眾丟失信心與希望。

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