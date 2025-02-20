大罷免燒到台南 王定宇提告質疑「死亡連署」

王定宇質疑罷免連署造假，江信賢律師（右1）強調，匿名連署恐涉偽造文書、個資法，已對領銜人提告並追究法律責任。（記者王捷攝）

2025/02/20 20:01

〔記者王捷／台南報導〕大罷免燒到民進黨立委王定宇，據傳有2000多分罷免連署書送到中央選舉委員會，他質疑有「死亡連署」。今天下午王定宇委託律師與團隊前往台南地檢署按鈴，江信賢律師強調，匿名連署可能涉偽造文書、個資法與違反選罷法，將對身份不明的領銜人提告。

王定宇表示，罷免權與選舉權同為台灣民主的兩大支柱，這次提告並非出於個人考量，是為捍衛民主制度，防止有人透過不正當手段操弄選舉，他質疑，憑空冒出兩千份連署書，恐怕是組織化、計劃性的大型詐騙，背後提供錯假資料的政黨或團體才是真正的「影武者」，是整起事件的結構性共犯。

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律師江信賢指出，冒名連署恐觸犯偽造文書及個人資料保護法。他強調，依選罷法第104條規定，意圖使候選人當選或不當選，散布謠言或傳播不實事項，足以損害公眾或他人者，應負法律責任，該條法規的宗旨，在維護選舉的公正性，防止透過虛假資訊影響選民決策。

據了解，選委會正在比對2000多份連署書，查看是否有不合理的名單，江信賢律師強調，如果連署書名單中出現死亡者，那這樣就很可疑。經過王定宇委員團隊的調查，發現這次連署沒有實際的連署站，也無法確認領銜人究竟是誰，里長也沒有收到任何宣傳，他質疑，這些個資究竟如何取得，是否涉及不當使用個人資料，而罷免文件最後送交中選會時，卻沒有具體負責人出面，情況相當可疑。

王定宇說，國民黨過去多次在公投與罷免案中，被指控使用「死亡連署」、錯假資料等手法，歷史紀錄斑斑可考，但始終未受到法律應有的懲處。他呼籲檢方查扣不實連署相關證物，依法嚴懲造假行為，確保選舉與罷免程序回歸公平正義。

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