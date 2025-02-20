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    首頁　>　政治

    禁中國3大學交流遭朱立倫嗆搞對抗 陸委會：失去警惕台灣難存

    國民黨主席朱立倫質疑教育部對統戰部所屬華僑大學、廣州暨南大學的交流禁令，陸委會今天指出，並不是搞對抗，台灣70幾年來就是靠努力及警惕才能夠生存下來，哪一天如果失去警惕，台灣就很難存在。（資料照）

    國民黨主席朱立倫質疑教育部對統戰部所屬華僑大學、廣州暨南大學的交流禁令，陸委會今天指出，並不是搞對抗，台灣70幾年來就是靠努力及警惕才能夠生存下來，哪一天如果失去警惕，台灣就很難存在。（資料照）

    2025/02/20 18:18

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部全面禁止各大學與中國統戰部直屬的中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院交流合作，亦不採認學歷。中國國民黨主席朱立倫今天受訪批評，這是民進黨為了搞對抗、搞惡罷、搞政治。陸委會發言人梁文傑反駁說，這並不是搞對抗，台灣70幾年來就是靠努力及警惕才能夠生存下來，哪一天如果失去警惕，台灣就很難存在。

    朱立倫聲稱，台灣學生到中國大陸就讀是正常的兩岸學生交流，如果要特地去標籤化，教育部乾脆宣布所有中國學校通通不合法，禁止中國學生來台就讀，這樣兩岸就是走向仇恨、對立，跟全世界希望的兩岸交流、對話走相反方向，這是民進黨為了搞對抗、惡罷、政治，在2025年推出的一系列作法。

    對此，梁文傑表示，台灣70幾年來就是靠努力及警惕才能夠生存下來，哪一天如果失去警惕，台灣就很難存在，這並不是搞對抗。

    梁文傑指出，事實上，如果今天執政不是民進黨，而是國民黨，相信很多政策也會一致，要警惕對岸的統戰作為，要防止滲透，注意被間諜滲入、加強國防，這個是兩黨都會做的事情。

    此外，關於教育部禁令是否引來中共反制？梁文傑說，台灣承認的中國大學有150幾所學校，今天所談只是暨南大學，並不會無限擴大範圍，而且中國的學校還很多，不會有什麼影響。

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