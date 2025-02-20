教部不承認中國統戰部轄下3大學學歷 陸委會：居間代辦行為越來越多

陸委會發言人梁文傑今強調，中國華僑大學等3校直屬統戰部，自然有統戰疑慮。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/20 18:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部今日宣布，禁止各大學與中國統戰部管轄的中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院交流合作，亦不承認學歷。陸委會發言人梁文傑今天說，這些學校直屬統戰部，自然有統戰疑慮。且居間代辦行為越來越多，招生人數有增加趨勢，雖然2018年暨南大學就歸統戰部管轄，但這幾年人數增加，台生赴中可以讀較正規的學校。

國安情資顯示，中國統戰部直屬的華僑大學、廣州暨南大學等3校，現已吸收2100名台灣高中職畢業生就讀；畢業於華僑大學的創作歌手「閩南狼」陳柏源也示警，有台生畢業後回台做地下黨工作，有的進入公職或參選民意代表。

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梁文傑指出，這三所學校由統戰部管轄有些歷史淵源，華僑大學早期是針對東南南亞華僑，90年代開始針對港澳台，廣州暨南大學也是一樣。 該校給台灣學生的入學方案相當優惠，台灣學生過去念的人數也不少，對我方來講，這是統戰部所屬學校，自然會有一些疑慮。

梁文傑說明，華僑大學、北京華文學院從未被教育部認證過，教育部這次是針對廣州暨南大學，目前有1200名台灣留學生在那邊，教育部對還在學學生權益，教育部會有其他方法，學生就學權益需要保障，但具體政策是什麼，待教育部決定。

梁文傑強調，有發現不少辦理招生和居間介紹的單位、團體、公司，也有高中職學校配合協助代辦，將留意有無違法，因為兩岸條例23條規定，台灣的法人、團體或其他機構未經許可，不得有招生或從事居間介紹。

為何此時間點宣布？梁文傑進一步說，居間代辦行為越來越多，招生人數有增加趨勢，雖然2018年暨南大學就歸屬統戰部管轄，但這幾年人數多了一點，希望台生若去中國就學，可以讀較正規的學校。

政府是否建議台生不要去讀中國工信部所屬哈爾濱大學？梁文傑提醒，每一所狀況不一樣，哈濱大是被美國列入與中國軍方關係密切的學校，所以每一間學校性質不同，會有不同方式應處。

關於統戰部直屬大學畢業生回台從事地下黨工作，梁文傑指出，這些都會有很多說法，統戰部之所以要辦這些學校，自然就有統戰部的目標要達成，如果有做吸收或回台做統戰工作，我們並不意外，也因為這樣教育部今天特別提出這一點。

梁文傑強調，這些學校是直屬於統戰部，統戰部一定會有KPI，不然就不需要由統戰部直屬。至於這些學校有跟其他國家合作，各國與台灣的情況不同，台灣對統戰作為要小心翼翼，美國、日本等國有其考量，跟台灣是不一樣的。

此外，教育部不承認學歷，畢業校友是否受到歧視？梁文傑說，「不至於吧」！過去是沒點出問題，現在點出這個問題，教育部有其方針，政府關注很多人在做仲介工作，稱入學很容易，不得不讓人感到疑慮，都會隨時警惕各式各樣統戰活動。

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